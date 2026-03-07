Fat i jashtëzakonshëm, gruaja fiton 5 milionë dollarë në lotari
Një grua nga Ohio fitoi një çmim prej 5 milionë dollarësh nga një biletë lotarie disa vjet pasi burri i saj fitoi 1 milion dollarë nga një lojë tjetër.
Gruaja tha se fillimisht mendoi se bileta që bleu ishte një fitues prej 20,000 dollarësh.
Më pas skanoi biletën dhe pa se ishte në të vërtetë një fitues prej 200,000 dollarësh, por kur mbaroi së gërvishturi, zbuloi se kishte fituar çmimin kryesor prej 200,000 dollarësh në vit për 25 vjet - një total prej 5 milionë dollarësh.
Xhekpoti ishte veçanërisht i habitshëm sepse burri i saj kishte fituar 1 milion dollarë nga një lojë lotarie disa vite më parë.
Fituesja tha se paratë do t'i lejojnë asaj të shijojë një jetë të mirë në pension. /Telegrafi/
