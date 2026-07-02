Familjarët kërkojnë ndihmë për gjetjen e 78-vjeçarit nga Prishtina që vuan nga demenca
Një 78-vjeçar nga lagjja Bregu i Diellit në Prishtinë është raportuar i zhdukur që nga mëngjesi i së enjtes, ndërsa familjarët e tij kanë kërkuar ndihmën e qytetarëve për ta lokalizuar sa më shpejt.
Bëhet fjalë për Xhafer Raqin, i cili, sipas familjarëve, është larguar nga shtëpia rreth orës 08:00 dhe që nga ajo kohë nuk dihet asgjë për vendndodhjen e tij.
Familja ka bërë të ditur se 78-vjeçari vuan nga demenca, gjë që e bën edhe më urgjente gjetjen e tij.
Po ashtu, familjarët kanë njoftuar se rasti është raportuar edhe në Policinë e Kosovës, e cila ka nisur procedurat për kërkimin e tij.
“Rastin e kemi lajmëruar edhe në polici. Jo, për kërkime nuk kemi angazhuar ndonjë ekip të kërkim-shpëtimit. Kemi dal mbi 30 vetë për ta kërkuar, familjarë po e kërkojmë gjithkund nëpër qytet”, deklaruan ata për Klankosova.
Ata bënë thirrje që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e tij të lajmërojnë në numrin +383 44 737 900.