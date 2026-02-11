Eurostat: 45.4% e të rinjve në Maqedoninë e Veriut përdorin inteligjencën artificiale
Agjencia evropiane e statistikave Eurostat ka publikuar të dhëna për vitin 2025 se sa qytetarët, kryesisht të rinjtë, në vendet evropiane kanë përdorur mjete të inteligjencës artificiale (IA). Eurostat ka publikuar gjithashtu të dhëna për vendet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe kjo vlen në veçanti për vendet e Ballkanit Perëndimor.
Sipas këtij informacioni, 45.4 përqind e të rinjve të moshës 16 deri në 24 vjeç në Maqedoninë e Veriut përdorin mjete të inteligjencës artificiale, që është nën mesataren evropiane prej 63.8 përqind, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Ndër vendet e rajonit tonë, IA përdoret nga 65.4 përqind e të rinjve në Bosnjë dhe Hercegovinë, 58.2 përqind në Kroaci, 50 përqind në Bullgari dhe 47 përqind në Serbi.
Mesatarja evropiane prej 63.8 përqind është pothuajse dyfishi i pjesës së njerëzve në popullatën e përgjithshme që kanë përdorur këto mjete (32.7 përqind e atyre të moshës 16 deri në 74 vjeç).
Të rinjtë po e prezantojnë përdorimin e IA-së gjeneruese në fusha të ndryshme të jetës. Përdorimi i IA-së për qëllime private ishte më i zakonshëm tek të rinjtë (44.2%) sesa tek popullata e përgjithshme (25.1%)./Telegrafi/