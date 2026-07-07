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Një fotografi e publikuar në rrjete sociale gjatë Samitit të NATO-s në Ankara ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe mediave ndërkombëtare.

Në imazh shfaqen Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, dhe presidenti turk, Rexhep Tayyip Erdogan, teksa ecin dorë për dore gjatë takimit.

Fotografia është interpretuar nga shumë analistë si një sinjal simbolik i marrëdhënieve të afërta mes palëve dhe i peshës në rritje që Turqia po fiton brenda Aleancës Veri-Atlantike.




Samiti i NATO-s në Ankara po zhvillohet në një periudhë tensionesh të larta ndërkombëtare, me fokus te forcimi i mbrojtjes kolektive, rritja e shpenzimeve ushtarake dhe koordinimi i aleatëve përballë kërcënimeve të reja.

Si një nga anëtarët kyç të Aleancës, Turqia mbetet një partner strategjik falë pozicionit të saj gjeografik dhe rolit të rëndësishëm në rajonin e Detit të Zi, Lindjes së Mesme dhe Mesdheut. /Telegrafi/

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