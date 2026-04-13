Erdogan: Dënimi me vdekje për të burgosurit palestinezë i ngjashëm me politikat e Hitlerit
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se vendimi i parlamentit izraelit për të vendosur dënimin me vdekje për të burgosurit palestinezë është “në thelb jo ndryshe nga politikat e Hitlerit kundër hebrenjve”.
“Ajo që po bëhet është diskriminim, është racizëm, do të thotë zbatimi në Izrael i një versioni më të keq të regjimit të aparteidit që u rrëzua në Afrikën e Jugut në vitin 1994”, tha Erdogan në një takim të krahut të grave të Konferencës Ndërkombëtare të Partive Politike Aziatike (ICAPP).
Erdogan deklaroi se gjeografia e Lindjes së Mesme, pjesë e së cilës është Turqia, ka përjetuar ditë të dhimbshme, të vështira dhe të errëta në vitet e fundit, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Një konflikt dhe përplasje e nxehtë fillon përpara se të mbarojë një tjetër, për fat të keq. Dhe në përgjithësi janë gratë dhe fëmijët e pafajshëm ata që mbajnë barrën e kësaj. Shumica dërrmuese e mbi 72,000 civilëve të vrarë pa mëshirë nga Izraeli në Gaza janë gra dhe fëmijë”.
“Në 13 vjet e gjysmë të luftës civile në fqinjin tonë Siri, ata që paguan çmimin më të madh ishin përsëri gratë dhe fëmijët", tha Erdogan.
"Ndër viktimat e para të sulmeve ndaj një fqinji tjetër, Iranit, ishin përsëri gra dhe fëmijë. Në ditët e para të luftës, një sulm ajror në një shkollë në Minab mori jetën e mbi 165 fëmijëve të pafajshëm. Pavarësisht armëpushimit, bombardimet dhe politika e pushtimit të Izraelit kundër Libanit vazhduan të viktimizonin më shumë gratë dhe fëmijët”.
"Shikoni, që nga 2 marsi, për shkak të sulmeve të Izraelit në zonat e banimit civil, 1.2 milion libanezë janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Më shumë se 1,500 vëllezër dhe motra libanezë humbën jetën në këto sulme, ndërsa 4,700 u plagosën”.
"Ditën kur u shpall armëpushimi, Izraeli vrau brutalisht 254 libanezë. Ky rrjet gjenocidi, i verbuar nga gjaku dhe urrejtja, vazhdon të vrasë fëmijë dhe gra të pafajshme", vuri në dukje ai. /Telegrafi/