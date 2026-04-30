Enzo Fernandez te Real Madridi? Ylli argjentinas vendos për të ardhmen
Agjenti i mesfushorit argjentinas Enzo Fernandez ka folur për të ardhmen e lojtarit të Chelseat, duke hedhur poshtë çdo spekulim për një largim të mundshëm në afatin e ardhshëm kalimtar.
Futbollisti po zhvillon një sezon të mirë në Ligën Premier, gjë që ka rikthyer interesimin e disa klubeve të mëdha evropiane, përfshirë edhe Real Madridin, i cili prej kohësh e ndjek nga afër situatën e tij për të forcuar mesfushën.
Megjithatë, përfaqësuesi i tij, Javier Pastore, ka qenë i qartë duke theksuar se aktualisht nuk ka asnjë negociatë apo lëvizje konkrete për transferimin e tij.
Sipas tij, Fernandez është i fokusuar plotësisht te përfundimi i sezonit me Chelsean dhe nuk ekziston asnjë proces i hapur me klubet e tjera.
Edhe pse në La Liga vlerësohet profili i tij, deri tani nuk ka hapa zyrtarë nga Real Madridi, i cili po e monitoron situatën pa ndërhyrje direkte.
Në anën tjetër, Chelsea e konsideron Enzo Fernandez një element kyç të projektit të tij sportiv dhe është i qetë sa i përket të ardhmes së tij.
Klubi londinez është i kënaqur me paraqitjet e tij, ku lojtari ka treguar fleksibilitet duke luajtur në role të ndryshme në mesfushë, çka ka rritur edhe më shumë vlerësimin për të brenda ekipit.
Ky zhvillim e ka forcuar bindjen se potenciali i tij ende nuk është shfrytëzuar plotësisht në Ligën Premier.
Pastore ka theksuar gjithashtu aftësinë taktike të lojtarit, duke vënë në pah se ai është përshtatur si në pozicione më të avancuara ashtu edhe si mesfushor qendror.
Pavarësisht interesimit nga La Liga, situata aktuale mbetet e qartë, nuk ka negociata aktive dhe as oferta zyrtare për Enzo Fernandez. Deklaratat që kanë qarkulluar në media janë cilësuar si të nxjerra jashtë kontekstit. Edhe vetë lojtari ka pranuar se i pëlqen Madridi si qytet, por kjo nuk nënkupton asnjë afrim me Real Madridin.
Nga Real Madridi, interesimi për të nuk është përjashtuar për të ardhmen, por klubi spanjoll e konsideron se nuk është momenti për të ndërmarrë hapa konkretë. /Telegrafi/