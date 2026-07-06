Emiratet e Bashkuara Arabe ndërtojnë në mënyrë diskrete një bazë ushtarake në Somaliland për SHBA-në dhe Izraelin
Larg syve të publikut, ndërtimi është në kulmin e tij në periferi të Berberës.
Qyteti bregdetar në Republikën e vetëshpallur të Somalilandit, i njohur më së miri për terminalin e tij të ri portual, vijën e jetës ekonomike të territorit, ka një tjetër aset strategjik, 7 kilometra në perëndim të qendrës së qytetit: aeroportin e tij, i cili po transformohet për të pritur një bazë ushtarake për tre nga aleatët e Somalilandit, Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin.
Ndërtimi përkon me njohjen e pavarësisë së Somalilandit nga Izraeli, të njoftuar më 26 dhjetor 2025, transmeton Telegrafi.
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