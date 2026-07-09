Ekstradohet nga Kosova për në Suedi i kërkuari me letër-rreshtim ndërkombëtar
Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar Policor, në koordinim dhe bashkëpunim me njësitet tjera relevante të Policisë së Kosovës dhe institucionet e drejtësisë, sot me datë 09.07.2026 ka bërë ekstradimin e shtetasit të Kosovës dhe Suedisë, E.K., nga Kosova për në Suedi.
Sipas një njoftimi për media thuhet se i dyshuarit ishte arrestuar nga Policia e Kosovës pasi që i njëjti kërkohej përmes INTERPOL-it me letër-rreshtim ndërkombëtar lëshuar nga institucionet e drejtësisë së Suedisë, për veprën penale “Trafikim me narkotik”.
Ekstradimi u realizuan bazuar në ligjet në fuqi dhe bashkëpunimit të ngushtë mes institucioneve të Republikës së Kosovës dhe atyre suedeze. /Telegrafi/
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