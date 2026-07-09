Eksperti i sigurisë: Hetimet dëshmojnë se sulmi në Ibër-Lepenc ishte pjesë e një veprimtarie të organizuar
Eksperti i sigurisë, Avi Islami, ka deklaruar se procesi gjyqësor për sulmin terrorist në kanalin e Ibër-Lepencit po shkon drejt një epilogu ligjor, duke vlerësuar se provat e paraqitura nga Prokuroria Speciale mbështesin fuqishëm aktakuzën.
Përmes një reagimi publik, Islami tha se provat e administruara nga prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Bekim Kodraliu, dëshmojnë në mënyrë bindëse fajësinë e të akuzuarve.
Sipas tij, gjatë paraqitjes në gjykatë, prokurori Kodraliu ka shfaqur besim të plotë në rast, duke u mbështetur në fakte konkrete të mbledhura gjatë hetimeve.
Islami theksoi se hetimet e zhvilluara deri më tani tregojnë se sulmi në Ibër-Lepenc nuk ishte një incident i izoluar, por pjesë e një veprimtarie më të gjerë.
Ai shtoi se, sipas Prokurorisë, Qeveria e Serbisë ka pasur rol kyç në organizimin, përgatitjen dhe trajnimet për realizimin e këtij sulmi, duke e lidhur atë me një seri veprimesh të koordinuara kundër sigurisë dhe rendit kushtetues të Kosovës.
Eksperti i sigurisë vlerësoi gjithashtu përfshirjen e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare në hetim, duke theksuar se angazhimi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI) dhe Byrosë Federale të Hetimeve të SHBA-së (FBI) i jep procesit kredibilitet të lartë.
Sipas Islamit, gjatë ditëve në vijim, me administrimin e dëshmive të tjera, pritet të zbardhet e vërteta e plotë për sulmin në Ibër-Lepenc dhe rasti të marrë epilogun e merituar në shërbim të drejtësisë./Telegrafi/