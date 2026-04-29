Eksperti gjerman i sigurisë emërohet ambasador në Ukrainë
Diplomati i lartë gjerman Boris Ruge do të bëhet ambasadori i ri i Berlinit në Ukrainë, mësoi dpa të mërkurën, ndërsa qeveria emëron një mori ambasadorësh të rinj në mbarë botën.
Ruge, një ekspert në çështjet e jashtme dhe të sigurisë, u propozua nga Ministri i Jashtëm Johann Wadephul.
Ruge, aktualisht ndihmës sekretar i përgjithshëm i NATO-s për çështjet politike dhe politikën e sigurisë në Bruksel.
Në Kiev, Ruge zëvendëson Heiko Thoms, i cili po dërgohet në Madrid.
Para rolit të tij në NATO, Ruge ishte më parë zëvendëskryetar i Konferencës së Sigurisë së Mynihut, i ngarkuar me punë nga SHBA-ja dhe ambasador gjerman në Arabinë Saudite.
Christian Buck do të zëvendësojë Ruge në rolin e NATO-s, duke lënë mënjanë rolin e tij si shef i politikës së Ministrisë së Jashtme në departamentin e Lindjes së Mesme, Afrikës dhe Amerikës Latine.
Ai do të bëhet zëvendës sekretar i përgjithshëm për operacionet në Bruksel.
Në këtë rol të lartë, Buck do të përdorë përvojën e tij në rajonet e krizave dhe konflikteve, të fituar gjatë roleve si komisioner i Lindjes së Mesme, ambasador në Tripoli dhe kreu i Qendrës së Reagimit ndaj Krizave të ministrisë.
Berlini po emëron një mori diplomatësh me përvojë, sipas burimeve qeveritare, duke përfshirë në Abuja në Nigeri, Astana në Kazakistan, Bangkok në Tajlandë, Bejrut në Liban, Budapest në Hungari dhe Buenos Aires në Argjentinë. /Telegrafi/