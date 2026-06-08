Italia: Konfliktet globale po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, BE-së dhe OKB-së
Konfliktet po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, kapacitetin e BE-së për të vepruar dhe besueshmërinë e organizatave ndërkombëtare, paralajmëroi presidenti i Italisë, Sergio Mattarella.
Mattarella shprehu shqetësimin për konfliktet globale ndërsa bëri thirrje për mbrojtjen e shtetit të së drejtës, raportoi e përditshmja italiane la Repubblica.
“Në një kontekst pasigurie të madhe, duket thelbësore të mbrohet trashëgimia e rregullave të bashkëpunimit dhe ligjit të vendosura nga komuniteti ndërkombëtar pas Luftës së Dytë Botërore”, deklaroi ai.
Presidenti italian shtoi se marina e vendit është "vendimtare", në një kohë kur bota po përjeton "përmbysje në balancat globale të fuqisë".
"Tensionet dhe konfliktet në skenën globale po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, kapacitetin e BE-së për të vepruar dhe besueshmërinë e organizatave ndërkombëtare, duke filluar nga OKB-ja", përfundoi ai. /AA/