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Konfliktet po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, kapacitetin e BE-së për të vepruar dhe besueshmërinë e organizatave ndërkombëtare, paralajmëroi presidenti i Italisë, Sergio Mattarella.

Mattarella shprehu shqetësimin për konfliktet globale ndërsa bëri thirrje për mbrojtjen e shtetit të së drejtës, raportoi e përditshmja italiane la Repubblica.

“Në një kontekst pasigurie të madhe, duket thelbësore të mbrohet trashëgimia e rregullave të bashkëpunimit dhe ligjit të vendosura nga komuniteti ndërkombëtar pas Luftës së Dytë Botërore”, deklaroi ai.

Presidenti italian shtoi se marina e vendit është "vendimtare", në një kohë kur bota po përjeton "përmbysje në balancat globale të fuqisë".

"Tensionet dhe konfliktet në skenën globale po testojnë qëndrueshmërinë e NATO-s, kapacitetin e BE-së për të vepruar dhe besueshmërinë e organizatave ndërkombëtare, duke filluar nga OKB-ja", përfundoi ai. /AA/

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