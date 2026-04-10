Eksod largimesh te Arsenali, Arteta planifikon largimin e pesë yjeve
Mikel Arteta ka nisur tashmë të formësojë të ardhmen e Arsenal me një plan ambicioz që përfshin një ristrukturim të thellë të skuadrës në afatin e ardhshëm kalimtar të verës.
Trajneri spanjoll, i konsoliduar tashmë në Angli, e di se klubi duhet të bëjë një hap vendimtar në Ligën Premier. Për ta arritur këtë, do të jetë thelbësore të balancohen financat dhe të rinovohen disa nga elementët kyç të ekipit.
Arteta ka miratuar një “valë largimesh” që mund të prekë disa lojtarë të rëndësishëm. Arsenal synon të gjenerojë të ardhura për të realizuar blerje strategjike në tregun anglez.
Drejtuesit e klubit e konsiderojnë thelbësore uljen e faturës së pagave. Gjithashtu, ata kërkojnë të krijojnë likuiditet për të përforcuar disa zona kyçe të skuadrës në Ligën Premier.
Klubi londinez po shqyrton madje edhe ndarjen me dy nga talentet e tij premtues. Myles Lewis-Skelly dhe Ethan Nwaneri mund të largohen nëse mbërrijnë oferta bindëse nga Anglia ose jashtë saj.
Të dy lojtarët përfaqësojnë një mundësi të veçantë ekonomike, pasi janë produkt i akademisë së klubit dhe çdo transferim i tyre do të sillte fitim të pastër për Arsenal.
Sipas raportimeve të BBC, lista e largimeve të mundshme mund të zgjerohet edhe më tej. Përveç talentëve të rinj, klubi është i gatshëm të shqyrtojë oferta edhe për lojtarë të afirmuar si Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli dhe Ben White.
Këto shitje potenciale do t’i lejonin Mikel Arteta të riformësonte skuadrën. Në Angli, klubi synon të optimizojë burimet për të ndërtuar një ekip më të balancuar.
Arsenali ka vendosur një objektiv të qartë: të gjenerojë të paktën 100 milionë euro nga këto operacione për t’i riinvestuar në tregun anglez.
Arteta synon t’i përdorë këto fonde për të përforcuar tre pozicione kyçe: Një mbrojtës krahu, një mesfushor kreativ dhe një sulmues të majtë./Telegrafi/