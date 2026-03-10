EES-i në zonën Shengen, Sveçla në Forumin e Salzburgut: Të interesuar të përfitojmë nga sistemet që rrisin sigurinë kufitare
Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, po merr pjesë në takimin e Forumi të Salzburgut ku është diskutuar për bashkëpunimin rajonal në fushën e menaxhimit të migracionit dhe sigurisë kufitare.
Gjatë fjalës së tij, ministri Sveçla mirëpriti lansimin e Sistemit të Hyrje/Daljes (Entry/Exit System – EES), duke e cilësuar një hap të rëndësishëm drejt modernizimit dhe digjitalizimit të kufijve të jashtëm të zonës Schengen.
Ai theksoi se Kosova është e interesuar të përfitojë nga sisteme të tilla për të rritur sigurinë kufitare dhe për të përmirësuar menaxhimin e migracionit.
Ministri theksoi gjithashtu rëndësinë e informimit të qytetarëve të Kosovës për rregullat e udhëtimit dhe qëndrimit në zonën Schengen, por dhe rregullat në Kosovë që janë në përputhje me direktivat e BE-së, përmes fushatave informuese dhe platformave online të dedikuara.
Siç thuhet në njoftim, në kuadër të diskutimit për bashkëpunimin me Frontex në Ballkanin Perëndimor, Sveçla vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Frontex, duke theksuar angazhimin e përbashkët me Policinë e Kosovës në disa pika kufitare dhe në Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës.
Ministri Sveçla ritheksoi përkushtimin e Kosovës për të thelluar bashkëpunimin me partnerët evropianë ai dhe avancimin e bashkëpunimin me EUROPOL-in për të kontribuar si partner i besueshëm në sigurinë rajonale dhe më gjerë. /Telegrafi/