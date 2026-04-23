Edhe Leon Avdullahu rinovon me Hoffenheim, por kërkohet nga Atletico Madrid dhe Atalanta
Përpos mbrojtësit Albian Hajdari edhe mesfushori Leon Avdullahu është pajtuar me kushtet e kontratës së re të Hoffenheimit.
“Motori” i gjigantit gjerman ka nënshkruar kontratë të re deri në vitin 2031 me rritje page, ndërsa Hoffenheim gjithashtu nuk i ka vendosur ndonjë klauzolë lirimi.
Gazetari Florian Plettenberg raporton se gjithçka është mbyllur mes palëve, por për dallim nga Hajdari – Avdullahu po vëzhgohet tërë kohën nga Atletico Madridi dhe Atalanta.
“Kontrata e re e Leon Avdullahut, e kryer. Marrëveshje e kompletuar. Kontrata e vazhduar për dy vite, deri më 3031”.
“Rritje page. Gjithçka e nënshkruar dhe nuk ka klauzolë lirimi. Por, Atletico dhe Atalanta po e vëzhgojnë nga afër rritjen e tij”, shkroi ai.
🚨💥 Leon Avdullahu new contract - DONE DEAL ✔️
Complete agreement. Contract extended by two years until 2031. Salary adjusted. Everything signed. No release clause.
But: Atletico and Atalanta are closely monitoring his development.@SkySportDE 🇽🇰 pic.twitter.com/JqoK1Cvqg0
— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 23, 2026
Ndërkohë, për dallim nga dy yjet e Kosovës – Fisnik Asllani pritet të ndjekë rrugë tjetër dhe të largohet në verë, me Barcelonën, Bayern Munichun dhe Borussia Dortmundin si destinacione të mundshme./Telegrafi/