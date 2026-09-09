Edhe Ford Ranger synon ushtrinë britanike me një version "të militarizuar"
Ford Ranger pritet të jetë një nga kandidatët kryesorë në programin britanik për automjete të lehta ushtarake.
Projekti është zhvilluar në bashkëpunim mes Ford, Ricardo dhe General Dynamics Land Systems–UK.
Versioni i modifikuar i Ranger është konceptuar për përdorim në operacione ushtarake dhe mund të pajiset me teknologji të përshtatura për nevojat e ushtrisë.
Projekti bazohet në një variant gjashtë-rrotësh me sistem hibrid, i prezantuar më herët nga Ford dhe Ricardo.
Ministria britanike e Mbrojtjes synon të blejë rreth 2,500 automjete të reja për të zëvendësuar flotën e vjetër të Land Rover Defender dhe Steyr-Puch Pinzgauer.
Testimet e automjeteve konkurruese pritet të zhvillohen nga tetori 2026 deri në janar 2027.
Krahas Ranger-it, në garë pritet të jenë edhe Land Rover Defender Wolf Series II dhe propozime të tjera nga kompani si General Motors dhe Ineos. /Telegrafi/