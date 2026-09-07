Land Rover ka prezantuar Defender Wolf Series II, një automjet të ri të projektuar për përdorim ushtarak
Land Rover ka prezantuar Defender Wolf Series II, një automjet të ri të projektuar për përdorim ushtarak dhe që synon të zëvendësojë flotat e vjetra të ushtrisë britanike.
Modeli i ri do të konkurrojë për një kontratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar për automjete të lehta ushtarake.
Kontrata mund të përfshijë më shumë se 9,500 automjete në nëntë variante të ndryshme, duke përfshirë ambulanca, automjete taktike dhe mjete për transport trupash.
Land Rover deklaron se Defender Wolf Series II është testuar në rreth 62,000 prova për të garantuar qëndrueshmërinë dhe aftësitë e tij në terrene të vështira.
Automjeti është pajisur me parakolp çeliku, mbrojtëse për fenerët, goma të përshtatshme për terrene të vështira dhe "një raft" në çati.
Kompania thekson gjithashtu përvojën e Defender në gara dhe testime ushtarake si dëshmi të aftësive të tij në rrugë të vështira.
Katër variante të Wolf Series II pritet të prezantohen në eventin ushtarak britanik DVD, ku Land Rover do të synojë të forcojë kandidaturën për kontratën e rëndësishme. /Telegrafi/