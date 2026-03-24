E vërteta tokësore, kur toka lëviz a mundet inteligjenca artificiale ta dallojë atë?
Të menjëhershme dhe të papritura, rrëshqitjet e dheut dhe ortekët marrin mijëra jetë çdo vit dhe shkaktojnë miliarda dollarë dëme. Po sikur t'i shihnim të vinin?
Përreth fshatit Kimtang, në Nepalin qendror, ka shenja treguese se diçka nuk është në rregull. Ka çarje në shkallët e betonit të shtëpive, pemë që rriten në kënde të çuditshme - dëshmi se toka po lëviz nën këmbët e fshatarëve. Pyetja është, sa po lëviz toka?
"Kjo nuk është mirë", thotë Antoinette Tordesillas, një matematikane në Universitetin e Melburnit, ndërsa tregon një pamje nga lart të Kimtangut nëpërmjet Zoom, transmeton Telegrafi.
Ka një njollë të madhe të kuqe në imazh, e cila nuk është ndonjë imazh i vjetër satelitor, por një hartë me ngjyra e krijuar nga një sistem inteligjence artificiale (IA).
IA ka identifikuar një zonë të madhe të paqëndrueshme, pikërisht poshtë fshatit, duke e ngjyrosur atë me të kuqe të ndezur mes blusë së errët të pjesës tjetër të shpatit të kodrës.
Kjo do të thotë që fshati ndodhet pikërisht në majë të një vendi me rrezik të lartë për një rrëshqitje dheu potencialisht shkatërruese.
"Fshati i tyre, ku jetojnë dhe punojnë, është në të vërtetë në shpat", thotë Tordesillas.
Ajo dhe kolegët e saj kanë vizituar Nepalin dhe në disa raste kanë intervistuar fshatarë rreth situatës që po zhvillohet ngadalë.
Rrëshqitjet e dheut, shton ajo, mund të duken si katastrofa të papritura që janë të pamundura për t'u parashikuar.
Por imazhet satelitore të kapura duke përdorur radar mund të zbulojnë shenja të padukshme të tokës që fillojnë të lëvizin ditë, javë ose edhe vite përpara një shembjeje. Granulat e tokës fillojnë të ndahen lehtë nga njëra-tjetra.
"Valltarët, nëse doni, duke ndjekur një lloj koreografie të pashkruar", thotë Tordesillas.
Në këtë fshat të pasigurt në malet e Nepalit, jetët mund të jenë në rrezik. Imazhi i gjeneruar nga inteligjenca artificiale është një paralajmërim. Por është gjithashtu një shans.
Rrëshqitjet e dheut po bëhen më të zakonshme, pjesërisht për shkak të ndryshimeve klimatike, por edhe aktiviteteve më të drejtpërdrejta njerëzore, siç janë punimet e ndërtimit dhe minierat.
Në SHBA, rrëshqitjet e dheut mbytin 25-50 njerëz çdo vit dhe shkaktojnë miliarda dollarë dëme. Në të gjithë botën, ato marrin mijëra jetë çdo vit.
Parashikimi se kur dhe ku do të ndodhin është tepër i vështirë. Por zhvillimet në inteligjencën artificiale po e bëjnë të mundur këtë, duke i ndihmuar gjeologët të identifikojnë mijëra shpate në të gjithë botën që janë në rrezik të lartë rrëshqitjeje.
Nepali është shtëpia e disa prej pjesëve më të larta të Himalajeve dhe është veçanërisht i prirur ndaj rrëshqitjeve të dheut dhe orteqeve. Në tetor 2025, një valë rrëshqitjesh dheu vrau rreth 60 njerëz në këtë vend malor.
Ndërsa është e mundur të monitorohen vende të tilla duke përdorur satelitë ose sensorë të bazuar në tokë, vëzhgimi i zonave të mëdha në këtë mënyrë gjeneron sasi të mëdha të dhënash.
Analizimi i tyre manualisht do të ishte "përtej aftësive njerëzore", thotë Tordesillas. Për fat të mirë, format e mirënjohura të inteligjencës artificiale, siç është mësimi automatik, mund ta bëjnë këtë punë.
"Ne përdorim njohuritë tona për fizikën e dështimit [të shpatit] për të udhëhequr inteligjencën artificiale", thotë Tordesillas.
Kjo do të thotë se ky është një sistem shumë më i specializuar. Kjo nuk do të thotë se nuk mund të bëjë kurrë një gabim - por do të thotë që shkencëtarët mund të përpiqen të sigurohen që ai pasqyron njohuritë e tyre të thella se si zhvillohen rrëshqitjet e dheut.
Fshatarët e Kimtang mund të jenë mirënjohës për këtë. Në vitin 2019, ata u zhvendosën pasi një rrëshqitje dheu goditi një zonë aty pranë ku ata kishin kultivuar.
"Gjëja e keqe është se kjo zonë ku janë zhvendosur është pjesa më e paqëndrueshme në të gjithë këtë rajon", shtoi Tordesillas.
Marrja e të dhënave për të zbuluar këtë ishte, pjesërisht, një fat i mirë. Ato erdhën nga një satelit evropian i quajtur Sentinel-1, i cili reflekton radarin nga toka - me afërsisht 2,000 shkëndija në sekondë - për të hartuar terrenin me detaje të imëta.
Sentinel-1 rastësisht fluturoi mbi këtë pjesë të Nepalit në mënyrën e duhur.
"Këndi i satelitit në këtë fshat të veçantë është i tillë që ne ishim në gjendje të merrnim matje të mira", tha Tordesillas.
Imazhet e fundit datojnë nga janari 2025 dhe, për fat të mirë, asnjë rrëshqitje dheu nuk ka ndodhur ende atje që atëherë.
Por informacioni dhe analiza që i lejoi inteligjencës artificiale të kryente i kanë dhënë Tordesillas dhe partnerëve të saj në institucione të tjera një mundësi për të informuar fshatarët për rrezikun, për të punuar me ta për të zhvilluar mënyra për të monitoruar situatën në nivelin e tokës dhe për të planifikuar rrugët e evakuimit ose pikat e grumbullimit.
Përsëri, harta e inteligjencës artificiale mund të ndihmojë me këtë.
"Shkolla e mesme është një nga vendet më të qëndrueshme - kjo është diçka që ia vlen t'ia thuash kryetarit të bashkisë", tha Tordesillas, i cili gjithashtu e ka ndarë analizën e inteligjencës artificiale me zyrtarët qeveritarë.
Por ky nuk është i vetmi vend ku inteligjenca artificiale po ndihmon në identifikimin e komuniteteve që mund të jenë në rrezik të menjëhershëm të një rrëshqitjeje të tokës.
Studiuesit në Mbretërinë e Bashkuar, për shembull, po përdorin algoritme të inteligjencës artificiale për të analizuar imazhet e radarit Sentinel-1 për të analizuar 300,000 shpate rreth ishullit të Britanisë së Madhe. Ata kanë gjetur 3,000 që lëvizin në mënyrë aktive.
"Po flasim për milimetra në vit - është diçka që nuk e vëren me sy të lirë", thotë Alessandro Novellino, një gjeoshkencëtar në Shërbimin Gjeologjik Britanik (BGS) i cili përdor teledetektorë për të monitoruar rrëshqitjet e dheut.
Megjithatë, këto lëvizje të vogla mund të jenë një shenjë e një rrëshqitjeje të madhe që ka të ngjarë të ndodhë në të ardhmen. Dhe edhe nëse ato nuk çojnë në një rrëshqitje të madhe dheu, lëvizjet me kalimin e kohës do të ndikojnë në 14,000 km rrugë dhe 360 km shina hekurudhore.
Do të duheshin muaj ose edhe vite që njerëzit të bënin të njëjtën analizë që sistemet e të mësuarit automatik mund të bëjnë brenda pak minutash ose orësh, shton Novellino.
"Kjo në thelb po mundëson shkencë të re që nuk mund ta bënim në të kaluarën", theksoi ai.
Ai shtoi se BGS nuk ka qasje në të dhëna në kohë reale për këtë projekt, pasi kjo është shumë më e kushtueshme. Por, ashtu si në Nepal, të dhënat që janë një ose dy vjet të vjetra mund t'ju japin një tregues se cilat shpate mund të jenë në rrezik të dështojnë bazuar në lëvizjen e tyre historike.
Malet mund t'u duken shumë njerëzve të palëvizshme. Por të gjitha janë në lëvizje - ato thjesht lëvizin shumë ngadalë.
Në situata të tjera, BGS ka përdorur të dhëna shumë më të fundit për të ndihmuar në analizimin e rrëshqitjeve të dheut pasi ato kanë ndodhur.
Ata e bënë këtë vitin e kaluar, pas rrëshqitjeve vdekjeprurëse të dheut në ishullin indonezian të Sumatrës.
"Ne hartëzuam më shumë se 4,000 rrëshqitje dheu në një moment. Kjo preku gjysmën e ishullit, kështu që është një rajon masiv", thotë Novellino.
Ai e bëri këtë punë të veçantë vullnetarisht - duke përdorur inteligjencën artificiale për të analizuar imazhet optike dhe radarike ndërsa punonte nga shtëpia gjatë një fundjave.
BGS më pas i ndau rezultatet me autoritetet në Indonezi, duke shpresuar se do t'i ndihmonte ndihmësit e emergjencave të përcaktonin se cilat rrugë dhe zona mbetën të arritshme, për shembull.
"Harta e inventarit të rrëshqitjeve të dheut e prodhuar nga BGS ishte një nga produktet e para të informacionit që morëm", i tha BBC-së një zëdhënës i Agjencisë Kombëtare të Kërkimit dhe Inovacionit Indonezian.
"Ishte shumë e dobishme si një referencë fillestare për të vlerësuar shpërndarjen e rrëshqitjeve të dheut në Provincën Aceh, një nga tre provincat më të prekura", shtoi ai.
Veçmas, Network Rail, e cila zotëron dhe menaxhon pjesën më të madhe të rrjetit hekurudhor në Britaninë e Madhe, mban një sy të ngushtë mbi tokën mbi të cilën kalojnë shinat hekurudhore.
Rrëshqitjet e dheut në vende të tilla mund të dëmtojnë shinat dhe madje të çojnë në dalje nga shinat.
"Ne përdorim analiza të mundësuara nga inteligjenca artificiale për të mbledhur të dhëna nga ekzaminimet fizike, sensorët përgjatë vijës, studimet me dronë dhe trenat specialë të inspektimit, të cilët patrullojnë rrjetin tonë - për të na ndihmuar të identifikojmë dhe menaxhojmë rrezikun e rrëshqitjeve të dheut", thotë një zëdhënës i organizatës.
Ekipet njerëzore përdorin këto mjete për të fituar njohuri mbi lëvizjen e tokës.
"Kjo na lejon të dallojmë problemet e mundshme herët dhe të veprojmë shpejt", shton zëdhënësi.
Veprimi i shpejtë ka shumë rëndësi kur bëhet fjalë për ortekët. Rëniet e mëdha të borës dhe akullit në shpatet e maleve ndonjëherë janë vdekjeprurëse.
Më shumë se 100 njerëz kanë vdekur nga orteqet në Alpet Evropiane këtë dimër dhe nëntë skiatorë vdiqën në shkurt kur bora ra poshtë një shpati mali në Liqenin Tahoe, Kaliforni.
Por një grup studiuesish kuptuan se kishte një burim të pasur të dhënash që dilnin nga Alpet, duke pritur vetëm të analizoheshin.
"Ka kamera interneti në të gjithë Alpet", thotë James Fox, një student masteri në Institutin Federal Zviceran të Teknologjisë në Lozanë.
Ai dhe bashkëpunëtorët e tij projektuan një mjet të inteligjencës artificiale të aftë për të dalluar orteqet kur ato ndodhin.
"Na duheshin rreth 4,000 fotografi [të orteqeve] për modelet e trajnimit", thotë ai.
Bashkautori i tij i etiketoi manualisht këto fotografi në mënyrë që një formë e të mësuarit automatik të inteligjencës artificiale e quajtur të mësuarit e thellë të mund të fillonte të njihte se si duket një ortek.
Pasi u bë etiketimi manual, sistemi gjeti mënyrën e vet për të zbuluar një ortek bazuar në atë udhëzim njerëzor.
"Të mësuarit e thellë është vërtet i mirë në këto detyra pak më të vështira", thotë Fox.
Ai gjithashtu theksoi se një sistem i tillë duhet të ketë gjithmonë një njeri në dijeni.
"Nuk mund të kesh thjesht një kompjuter që të telefonojë shërbimet e emergjencës", thotë ai.
Por, në parim, ky mjet mund t’ua sinjalizonte autoriteteve ortekë të mundshëm, të cilët më pas mund të dërgonin ekipet e shpëtimit, për shembull. Teknologjia u testua nga Shërbimi i Paralajmërimit të Ortekëve në Tirol të Austrisë, gjatë një sezoni dimëror të kohëve të fundit.
Një zëdhënës thotë se tregoi premtime dhe ka “potencial të konsiderueshëm për të ardhmen”, por në formën e saj aktuale gjeneroi shumë rezultate pozitive të rreme – duke i identifikuar gabimisht shkëmbinjtë e ekspozuar nga shkrirja e borës si ortekë.
Megjithatë, këto lloj mjetesh mund të bëhen gjithashtu një burim jetësor, pasi ndryshimi i klimës destabilizon akullin e përhershëm në vargmalet si Alpet, duke çuar në shembje shkëmbinjsh dhe rrëshqitje dheu.
Megjithatë, në disa pjesë të botës, inteligjenca artificiale po i ndihmon shkencëtarët të identifikojnë se ku rrëshqitjet e dheut mund të jenë më pak të mundshme sesa pritej.
Inxhinierja industriale Ingry Natalia Gómez-Miranda në Institutin Universitar Pascual Bravo në Kolumbi dhe kolegët e saj kanë analizuar më shumë se 180 të dhëna të rrëshqitjeve të dheut - duke përfshirë koordinatat e tyre gjeografike - në qytetin e Medellín, që përfshijnë vitet 1981 deri në 2019.
Duke përdorur të mësuarit automatik, ata identifikuan zona të qytetit të prirura ndaj rrëshqitjeve të dheut dhe më pas i vlerësuan ato zona në aspektin e rrezikut nga i lartë në të ulët.
Kjo është e rëndësishme, thotë Gómez-Miranda, sepse zbuloi se disa vende ku ndërtimi i shtëpive është ndaluar mund të jenë në të vërtetë të sigurta.
"Nëse e rillogarisim rrezikun, mund t'i lejojmë njerëzit të ndërtojnë shtëpi atje", shtoi ajo.
Megjithatë, disa studiues që kanë analizuar të dhënat e rrëshqitjeve të dheut e kanë të vështirë të heqin qafe ndjesinë se toka mbi të cilën ecim, larg të qenit e fortë, është në të vërtetë mjaft e lëvizshme.
“Malet, për shembull, mund t'u duken shumë njerëzve të palëvizshme ose të ngurta. Madje edhe simbole të palëvizshmërisë. Por të gjitha janë në lëvizje - ato thjesht lëvizin shumë ngadalë. Hulumtimi i Tordesillas e ka bërë atë ta vlerësojë këtë. Kur udhëton në Nepal këto ditë, ajo e ka "të vështirë të relaksohet. Tani, e shoh një mal në një dritë shumë të ndryshme", tha ajo. /Telegrafi/