Dyqanet franceze po përdorin inteligjencën artificiale për të kapur hajdutët
Ndërsa pronarët e supermarketeve thonë se kamerat e sigurisë të monitoruara nga inteligjenca artificiale po e ndihmojnë ndjeshëm biznesin e tyre, kritikët paralajmërojnë se teknologjia kryesisht e parregulluar ngre shqetësime serioze etike dhe të privatësisë.
Mijëra supermarkete franceze tani po përdorin inteligjencën artificiale për të zbuluar vjedhjet në dyqane, duke analizuar lëvizjet e klientëve në kohë reale për të sinjalizuar sjellje të dyshimta.
Teknologjia thuhet se ka ulur humbjet për shumë supermarkete, por gjithashtu ngre pyetje në lidhje me privatësinë dhe transparencën, transmeton Telegrafi.
Softueri funksionon duke analizuar pamjet në kohë reale nga kamerat në dyqan. Kur algoritmi zbulon gjeste ose sjellje të dyshimta, si vendosja e një artikulli në një çantë ose prekja e përsëritur e produkteve pa skanuar, ai dërgon një video të shkurtër te stafi i dyqanit.
"Pra, ne marrim një alarm; mund të jetë një gjest i thjeshtë, mund të jetë një gjest i paqartë. Por më e keqja është fshehja, shpesh është fshehje, ose janë duart që futen në çanta", tha Nelson Lopes, një menaxher i një supermarketi Montreuil pranë Parisit.
"Por ajo që funksionon më shumë është fshehja. Dhe kur ka fshehje, të gjithë janë në gatishmëri, të gjithë po shikojnë kamerat", shtoi ai.
Supermarketi Arul Judson kujton humbjen e gati 60,000 eurove në vitin e tij të parë pa AI, por tani ai thotë se humbjet janë ulur afërsisht përgjysmë.
Ndërkohë, farmacistja Latifa Gharbi në Paris paguan 200 euro në muaj për të përmirësuar kamerat e saj me AI, duke kursyer rreth 4,000 euro në vit dhe duke shmangur koston e një roje sigurie.
Por teknologjia aktualisht ndodhet në një zonë gri ligjore. Franca nuk ka ligj specifik që autorizon mbikëqyrjen e sjelljes me AI në hapësirat tregtare, as një kërkesë që dyqanet të informojnë klientët kur është në përdorim.
Autoriteti francez i mbrojtjes së të dhënave, CNIL (Komisioni Kombëtar për Informatikën dhe Liritë), është i qartë: këto kamera analizojnë të dhënat personale në një shkallë masive dhe përdorimi i tyre komercial është i ndaluar pa një ligj specifik.
Pavarësisht këtij paralajmërimi institucional, startup-i francez i softuerëve Veesion ka pajisur "2,000 deri në 3,000 dyqane" në të gjithë Francën.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë, Thibault David, mbron teknologjinë, duke këmbëngulur se përputhet me rregullat evropiane të të dhënave të GDPR-së dhe nuk kryen analiza biometrike.
Shumë pronarë dyqanesh argumentojnë se softueri i inteligjencës artificiale, është thjesht një mjet mbështetës për të mbrojtur jetesën e tyre përballë vjedhjeve në rritje mes një krize në rritje të kostos së jetesës.
"Është një masë sigurie, mendoj, për pronarin. Nëse është i kufizuar, përdorimi është i kufizuar, nuk ndahet, etj. Në fund të fundit, është si një aparat fotografik. Kështu që nuk më shqetëson", tha Loan, një blerës 65-vjeçar.
Me ligjvënësit që po shqyrtojnë propozime për të krijuar një kornizë më të rregulluar për mbikëqyrjen e inteligjencës artificiale, debati se ku mbaron dhe ku fillon siguria ka të ngjarë të vazhdojë në vitet e ardhshme. /Telegrafi/
