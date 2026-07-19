Dy zjarre të mëdha shpërthejnë në Spanjë, ndërsa zona e djegur i afrohet 50,000 hektarëve
Dy zjarre të mëdha mbeten aktive në Spanjën verilindore dhe qendrore, me shërbimet e emergjencës që janë përqendruar në një zjarr pranë La Mierla në provincën e Guadalajara dhe një tjetër pranë Orés në provincën e Zaragozës. Së bashku, ato janë tashmë ndër zjarret më shkatërruese të vendit këtë vit.
Zjarri pranë La Mierla, rreth 100 kilometra në verilindje të Madridit, filloi të enjten dhe ka djegur pothuajse 9,900 hektarë, sipas shifrave të fundit zyrtare, transmeton Telegrafi.
Gjatë orëve të para të së dielës, zjarrfikësit u përqendruan në dy zona. Ekipet sulmuan drejtpërdrejt skajin jugor të flakëve pranë Gascueña de Bornova, ndërsa të tjerët punuan për të mbrojtur fshatrat Navas de Jadraque dhe Bustares.
Autoritetet tani kanë evakuuar 16 fshatra dhe zona përreth, duke përfshirë komunitetet pranë rezervuarit të Beleña.
Zyrtarët në rajonin Castilla-La Mancha thanë se zjarri po shfaqte sjellje ekstreme, të nxitur nga erërat e forta jugperëndimore. Ata thanë se flakët po përparonin me më shumë se 60 metra në minutë, shumë mbi nivelin në të cilin një zjarr i egër konsiderohet i vështirë për t'u vënë nën kontroll.
Garda Civile e Spanjës po heton shkakun. Autoritetet besojnë se zjarri mund të ketë filluar gjatë punimeve bujqësore që përfshinin një kombajn.
Ndërkohë, zjarri pranë Orés në provincën verilindore të Zaragozës në Spanjë ka djegur më shumë se 15,400 hektarë. Zyrtarët e zjarrfikësve thanë se flakët treguan sjellje të favorshme gjatë natës, duke lejuar ekipet të vendosnin avionë shtesë dhe ekipe tokësore pasi kushtet e motit pritej të ishin më pak të rënda se në ditët e fundit.
Fshatrat Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba dhe Uncastillo mbeten nën urdhër evakuimi, ndërsa banorët në Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés dhe Castiliscar janë vënë në gatishmëri.
Rreth 450 zjarrfikës dhe personel emergjence janë të përfshirë në operacion, duke monitoruar nga afër ndryshimin e erërave për të parandaluar shpërthimet dhe për të mbrojtur komunitetet aty pranë dhe zonën natyrore Sierra de Santo Domingo.
Shërbimi i emergjencës 112 i Aragón-it hodhi poshtë gjithashtu thashethemet në internet se traktorët ishin të nevojshëm për të ndihmuar në përballimin e zjarrit në Orés, duke thënë se pretendimet ishin të rreme.
Dy zjarret janë pjesë e asaj që është bërë një nga sezonet më të rënda të zjarreve në Spanjë në vitet e fundit. Rreth 50,000 hektarë janë djegur në të gjithë vendin deri më tani këtë vit, me autoritetet që regjistruan 18 zjarre të mëdha, pothuajse tre herë më shumë se zona e prekur gjatë së njëjtës periudhë në vitin 2025.
Disa zjarre të tjera mbeten aktive. Në provincën veriore të Huesca-s, zjarrfikësit vazhdojnë të luftojnë një zjarr pranë qytetit Plan, megjithëse përhapja e tij u ngadalësua gjatë natës. Një tjetër zjarr i madh pranë Fiscal është stabilizuar kryesisht.
Në Spanjën jugore, zjarrfikësit po përballen gjithashtu me zjarret pranë Laujar de Andarax, në provincën Almería, dhe Purullena, në provincën Granada, me zyrtarët që raportojnë përparim të favorshëm në këtë të fundit.
Diku tjetër, banorët e evakuuar nga fshati Árchez në provincën e Malagës janë lejuar të kthehen në shtëpi pasi një zjarr i afërt u stabilizua. Autoritetet në rajonin e Madridit kanë vënë nën kontroll gjithashtu një zjarr të madh pranë Lozoyuela-s, pasi ai dogji më shumë se 700 hektarë. /Telegrafi/