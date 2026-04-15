Dy persona kanë gjetur vdekjen kur një aeroplan i vogël u rrëzua në një pyll në Gjermaninë perëndimore, thanë autoritetet lokale të martën.

Aeroplani u rrëzua pranë Hürtgenwald në shtetin e North Rhine-Westphalia pasi u ngrit nga një aeroport pranë Aachen, tha kryetari i bashkisë së Hürtgenwald, Stephan Cranen, për dpa.

Ekskursionistët gjetën rrënojat në pyll, tha Cranen.

Policia tha se shkaku i rrëzimit ishte i paqartë dhe hetimet ishin duke vazhduar.

Autoritetet nuk dhanë detaje mbi moshën, gjininë ose vendbanimin e dy personave që udhëtonin.

Askush tjetër nuk u lëndua, sipas policisë.

