Dy të vdekur në një aksident me aeroplan të vogël në Gjerman
Dy persona kanë gjetur vdekjen kur një aeroplan i vogël u rrëzua në një pyll në Gjermaninë perëndimore, thanë autoritetet lokale të martën.
Aeroplani u rrëzua pranë Hürtgenwald në shtetin e North Rhine-Westphalia pasi u ngrit nga një aeroport pranë Aachen, tha kryetari i bashkisë së Hürtgenwald, Stephan Cranen, për dpa.
Ekskursionistët gjetën rrënojat në pyll, tha Cranen.
Policia tha se shkaku i rrëzimit ishte i paqartë dhe hetimet ishin duke vazhduar.
Autoritetet nuk dhanë detaje mbi moshën, gjininë ose vendbanimin e dy personave që udhëtonin.
Askush tjetër nuk u lëndua, sipas policisë. /Telegrafi/
