Dy raste të etheve të Nilit Perëndimor në Klinikën për sëmundje infektive në Shkup
Në Klinikën universitare për sëmundje infektive dhe gjendje febrile në mënyrë laboratorike janë konfirmuar dy raste të etheve të Nilit Perëndimor, informoi drejtori i Klinikës, Fadil Cana.
Dy pacientët janë hospitalizuar, nën mbikëqyrje të vazhdueshme mjekësore dhe po trajtohen në pajtim me rekomandimet bashkëkohore mjekësore.
“Gjendja e tyre shëndetësore po monitorohet me kujdes”, informoi Cana.
Ethet e Nilit Perëndimor janë sëmundje virale, që transmetohet përmes pickimit të mushkonjës së infektuar. Pjesa më e madhe e personave të infektuar nuk kanë simptoma ose kanë fotografi të lehtë klinike, ndërsa tek një numër të vogël të pacientëve, veçanërisht të moshuarit dhe personat me imunitet të dobësuar, mund të zhvillohen komplikime më të rënda neurologjike.
Nga Klinika universitare për sëmundje infektive u apelojnë qytetarëve që të respektojnë vazhdimisht masat për mbrojtje personale nga pickimet e mushkonjave: përdorimin e repelentëve, veshjen e rrobave dhe pantallonave me mëngë të gjata kur janë jashtë, vendosjen e rrjetave mbrojtëse në dritare dhe largimin e ujit të ndenjur në ambient, ku shumohen mushkonjat.
Në këtë moment nuk ka arsye për panik, por ka nevojë për kujdes të rritur, veçanërisht në periudhën e verës kur aktiviteti i mushkonjave është më i lartë.
Qytetarët që shfaqin temperaturë të lartë, dhimbje të forta koke, ngurtësim të qafës, vetëdije të dëmtuar ose simptoma tjera neurologjike, pas pickimit të mushkonjës duhet të kërkojnë menjëherë ndihmë mjekësore.
Klinika mbetet në koordinim të vazhdueshëm me institucionet shëndetësore kompetente dhe po monitoron nga afër situatën epidemiologjike. Sipas raporteve më të fundit evropiane në dispozicion, raste të etheve të Nilit Perëndimor tashmë janë regjistruar në rajon këtë sezon, gjë që thekson rëndësinë e diagnostikimit në kohë, mbikëqyrjes dhe masave parandaluese.