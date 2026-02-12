Dy anije të Marinës amerikane përplasen në brigjet e Amerikës së Jugut
Një anije luftarake amerikane dhe një anije furnizimi e Marinës u përplasën gjatë furnizimit me karburant të mërkurën, raportoi Wall Street Journal të enjten, duke cituar një zëdhënës ushtarak.
Luftanija e klasit Arleigh Burke USS Truxtun dhe anija mbështetëse e luftimit të shpejtë e klasit Supply USNS Supply u përplasën gjatë një furnizimi në det, duke shkaktuar lëndime të lehta për dy persona, transmeton Telegrafi.
Ndërsa shkaku i përplasjes nuk është ende i qartë, incidenti është nën hetim, duke cituar zëdhënësin e Komandës Jugore, Kolonel Emmanuel Ortiz.
Të dyja anijet kishin raportuar se ishin në gjendje të vazhdonin lundrimin në mënyrë të sigurt, tha Ortiz. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals