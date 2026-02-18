Durmishi: Me masa sistemore dhe partneritet reduktojmë ekonominë informale dhe forcojmë sektorin formal
Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi, sot mbajti fjalim në konferencën “Formalizimi i ekonomisë informale: Përmes bashkëpunimit drejt suksesit”, kushtuar masave sistemore dhe politikave të përbashkëta për reduktimin e ekonomisë informale dhe forcimin e sektorit formal.
Ministri Durmishi theksoi se ekonomia informale është sfidë komplekse dhe afatgjatë që shtrembëron konkurrencën, dëmton punëtorët dhe zvogëlon kapacitetin fiskal të shtetit. Ai theksoi se për disa qytetarë puna e paralajmëruar nuk është zgjedhje, por domosdoshmëri, e cila kërkon përgjigje përmes krijimit të vendeve dinjitoze dhe të qëndrueshme të punës.
"Çdo kompromis me ekonominë gri do të thotë rritje më e ulët ekonomike, më pak shërbime publike dhe cilësi më e ulët e jetës. Prandaj kemi nevojë për zgjidhje sistemore, konsistente dhe të qëndrueshme”, theksoi ministri.
Nga kabineti i Durmishit, thonë se Ministria e Ekonomisë dhe Punës sivjet siguroi 40 milionë euro për Planin e ri operativ të punësimit, me masa që synonin formalizimin e punës dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Gjithashtu, është miratuar Ligji për angazhim me punë të personave, qëllimi i të cilit është formalizimi i formave të caktuara të punës dhe përshtatja e kornizës ligjore me nevojat reale të tregut të punës.
Nga 1 janari i vitit 2026, fillon edhe zbatimi i Ligjit për Mbështetje Financiare të Investimeve, me të cilin stimulohen kompanitë që investojnë, hapin vende të reja pune dhe realizojnë rritje. Sipas ministrit, kombinimi i masave aktive dhe zgjidhjeve ligjore njëkohësisht nënkupton luftimin e ekonomisë gri dhe mbështetje të fortë të sektorit formal.
Në fjalën e tij, ministri Durmishi theksoi gjithashtu rëndësinë e agjendës së gjelbër, digjitalizimin dhe vendosjen e teknologjive bashkëkohore, që do të mundësojnë evidencë më të mirë dhe rregullim më të mirë të formave të reja dhe jo standarde të punësimit.
Në Konferencën u nënshkrua edhe "Deklaratën e partneritetit dhe veprimit: Përkushtim i përbashkët për formalizimin e ekonomisë informale në Maqedoninë e Veriut", me çka institucionet, komuniteti i biznesit, sindikatat dhe komuniteti akademik konfirmuan angazhimin e tyre të përbashkët për veprim të koordinuar.
"Lufta kundër ekonomisë gri është luftë për një të ardhme më të mirë. Ndoshta nuk mund ta çrrënjosim plotësisht, por mund ta zvogëlojmë vazhdimisht. Me përpjekje të përbashkëta mund të ndërtojmë shtet më të drejtë, më të qëndrueshëm dhe më prosperues”, u shpreh ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi.