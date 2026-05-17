Dukagjini merr tri pikët e qetësisë ndaj Dritës
Dukagjini ka shënuar fitore ndaj Dritës, e cila u shpall kampione një javë më parë, me rezultat 2-0 në kuadër të javës së 34-të të Superligës së Kosovës.
Klinasit e nisën fuqishëm ndeshjen, duke e ditur rëndësinë e pikëve, tani kur po afrohet fundi i kampionatit.
Besir Iseni e gjeti rrjetën pas asistimit të Erlis Xhemajlit për 1-0 në minutën e 20-të.
Pak para mbylljes së pjesës së parë, Altin Merlaku përfitoi nga asistimi i Hekuran Berishës, për të shënuar për 2-0.
Drita arriti të shënojë në pjesën e dytë, por goli u anulua pas rishikimit në VAR.
Dukagjini tani ka 45 pikë dhe ngjitet në pjesën e epërme të tabelës, ndërsa Drita mbetet me 66 pikë. /Telegrafi/
Standings provided by Sofascore