Dukagjini kërkon këndelljen, Llapi fitoren e radhës - formacionet zyrtare
Dukagjini është nikoqire e Llapit në kuadër të xhiros së 24-të në Albi Mall Superligë në stadiumin '18 qershori' në Klinë.
Vendasit janë në kërkim të fitores, pasi kanë plot shtatë ndeshje që nuk e kanë shijuar triumfin në Superligë.
Në anën tjetër llapjanët pas fitores së fundit ndaj Ballkanit kërkojnë të vazhdojnë serinë e rezultateve pozitive.
Formacionet zyrtare:
Dukagjini: Lekaj, Pllana,Iseni, Basri, Bardhoku, Pefqeli, Gashi, Isufi, Mërlaku, Maliqi, Berisha.
Llapi: Bllaca, Mulalic, Idrizi,Ajvazi, Blakcori, Peci, Aliu, Ramadani, H. Hyseni, Sadriu, M.Hyseni. /Telegrafi/
