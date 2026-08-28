Droni turk shkel hapësirën ajrore greke, F-16 ngrihen menjëherë në ajër
Forcat Ajrore Greke u vunë menjëherë në gatishmëri pasi një avion turk pa pilot (UAV) u zbulua duke hyrë në Rajonin e Informacionit të Fluturimit të Athinës (FIR) dhe duke shkelur hapësirën ajrore kombëtare greke.
Raportohet se droni turk fluturoi mbi zonën më të gjerë detare midis Samothrakisë dhe Lemnos, duke shkaktuar aktivizimin e menjëhershëm të procedurave të përcaktuara të mbikëqyrjes dhe përgjimit.
Përgjigja greke ishte e shpejtë.
Një palë avionë luftarakë F-16 nga Forcat Ajrore u ngritën në ajër, të ngarkuar me gjetjen, identifikimin dhe kapjen e UAV-it turk.
Ngritja e avionit grek nxjerr në pah gatishmërinë operacionale të Athinës përballë çdo aktiviteti që shkel hapësirën e saj ajrore.
Një shkak i veçantë për shqetësim ishte se droni turk iu afrua një zone afër pistës së terminalit të Aeroportit të Aleksandropulit pikërisht në momentin kur një avion pasagjerësh i Aegean po përgatitej për ngritje.
Bashkëpunimi midis Autoritetit të Aviacionit Civil dhe avionëve luftarakë grekë bëri të mundur që UAV-i të largohej pa kompromentuar sigurinë e fluturimit të pasagjerëve.
Megjithatë, për arsye paraprake, avioni i pasagjerëve u udhëzua të ndiqte një itinerar alternativ fluturimi dhe të mbante një lartësi të ulët derisa të largohej nga zona.
Më pas vazhdoi udhëtimin e tij normalisht drejt Aeroportit "Eleftherios Venizelos".