Dronët ukrainas godasin terminalin e naftës në Shën Petersburg
Dronët ukrainas kanë goditur gjatë natës një terminal nafte në Portin e Shën Petersburgut, duke shkaktuar shpërthime të fuqishme dhe një zjarr të madh që ka përfshirë pjesë të infrastrukturës energjetike të zonës.
Sipas raportimeve fillestare, sulmi ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale dhe ka ndërprerë përkohësisht aktivitetin në një nga pikat strategjike të furnizimit me naftë në rajon.
Ky incident vjen në një seri sulmesh të përsëritura ndaj infrastrukturës energjetike ruse, veçanërisht rafinerive të naftës dhe depove të karburanteve, të cilat janë bërë objektiva të rregullta të dronëve ukrainas gjatë muajve të fundit.
Autoritetet në Rusi kanë raportuar më herët dëmtime në disa objekte të ngjashme, duke përfshirë rafineri në jug dhe perëndim të vendit, çka ka ndikuar në uljen e kapaciteteve të përpunimit të naftës.
Ekspertët e energjisë vlerësojnë se këto sulme po krijojnë presion në zinxhirin e furnizimit me karburante në disa rajone të Rusisë, duke shkaktuar vonesa në shpërndarje dhe rritje të çmimeve në tregun lokal. Në disa zona janë raportuar edhe mungesa të përkohshme të benzinës, ndërsa autoritetet kanë vendosur kufizime të pjesshme në shitjen e karburanteve për të stabilizuar situatën.
Analistët theksojnë se rafineritë dhe terminalet e naftës përbëjnë një pjesë kyçe të ekonomisë ruse, duke qenë burimi kryesor i të ardhurave nga eksporti dhe një element thelbësor i furnizimit të brendshëm. Çdo ndërprerje në këto objekte ka ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm në ekonominë vendase, por edhe në tregjet ndërkombëtare të energjisë.
Ndërkohë, autoritetet ruse nuk kanë dhënë ende një vlerësim të plotë të dëmeve të shkaktuara në Portin e Shën Petersburgut, por kanë konfirmuar se ekipet emergjente janë angazhuar për shuarjen e zjarrit dhe vlerësimin e situatës në terren.
Sulmi pritet të shtojë më tej shqetësimet për sigurinë e infrastrukturës energjetike në vend dhe për vazhdimësinë e furnizimit me karburante në periudhën e ardhshme. /Telegrafi/