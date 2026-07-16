Dronët detarë Mamai të Ukrainës sulmojnë dy tankerë rusë, publikohen pamjet e aksionit
Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) tha se goditi dy cisterna ruse nafte në Detin e Zi duke përdorur dronin e saj detar "Mamai".
Në përditësimin e saj të së enjtes, SBU tha se goditi cisternat Louise 1 dhe Banda në një operacion të përbashkët me Marinën Ukrainase në një datë të paspecifikuar.
Pamjet e ndara nga SBU duket se i vendosin sulmet pranë brigjeve ruse të Detit të Zi pranë Novorossiysk dhe Sochi gjatë ditës.
U panë dronë të shumtë duke goditur trupin e anijeve, ndërsa pamjet e dronit në bord kapën impaktet, së bashku me pamjet më të largëta të shpërthimeve.
SBU tha se të dy cisternat janë nën sanksione ukrainase, transmeton Telegrafi.
Shtoi se Louise 1 është gjithashtu nën sanksione perëndimore dhe transportoi "pothuajse 3 milion ton naftë ruse Urals" vetëm në vitin 2026.
"Cisterna Louise 1 është e përfshirë në transportin e naftës bruto ruse gjatë embargos së naftës të vendeve të G7 dhe BE-së. Anija eksportoi produkte nga portet ruse të Detit Baltik dhe të Zi, duke çaktivizuar sistemin automatik të identifikimit", shkroi SBU.
Baza e të dhënave të sanksioneve Open Sanctions tha se anija mban flamurin e Panamasë dhe më parë lundronte nën flamujt e Greqisë dhe Liberisë.
Security Service of Ukraine, together with the Navy, struck the Russian shadow fleet tankers Louise 1 and Banda in the Black Sea using Mamai naval drones.
▪️ Louise 1 was used to transport Russian crude oil in violation of the G7 and EU oil embargo. The tanker shipped oil from… pic.twitter.com/ZpVCUEK1kv
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 16, 2026
Agjencia tha se Banda ka transportuar "naftë bruto ruse nga portet e Ust-Lugës, Kerçit, Novorossiysk dhe Nakhodka", ndërsa platforma e ndjekjes detare MarineTraffic e tregon anijen si me flamur të Liberisë.
Aeroplanët rusë u përpoqën të kapnin dronët detarë me zjarr mitralozi dhe bomba, por pa sukses, sipas SBU-së.
Ajo shtoi se goditja e tankerëve rusë synon të privojë Moskën nga të ardhurat e saj nga nafta për përpjekjet e saj të luftës në Ukrainë.
Droni i përdorur në sulm, Mamai, u prezantua fillimisht në dhjetor 2023. Droni ishte gjithashtu i njëjti model që u gjet pranë ishullit grek të Lefkadës në maj.
Ndërsa kishte pasur sulme të izoluara që synonin anijet ruse të sanksionuara që nga fundi i vitit 2025, fushata filloi seriozisht dy javë më parë. Të hënën, Forcat e Sistemeve Pa Pilot (USF) të Ukrainës – ushtria e ngarkuar me shumicën e sulmeve me dronë – tha se goditi 116 anije ruse brenda 9 ditëve.
Ministri i Jashtëm i Rusisë e ka krahasuar sulmin me pirateri, por komandanti i USF e hodhi poshtë këtë pretendim të mërkurën. /Telegrafi/