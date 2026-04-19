Drenica kërkon pikët për mbijetesën, Drita për titullin - formacionet zyrtare
Drenica është nikoqire e Dritës në stadiumin 'Bajram Aliu' në Skenderaj në kuadër të xhiros së 29-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë objektiva krejtësisht të kundërta, por që duan pikët për t'i arritur ato.
Drenica kërkon fitoren për t'i ikur zonës së rrezikshme ku ndodhen.
Në anën tjetër Drita synon tre pikët për të vazhduar rrugën drejt titullit kampion.
Formacionet zyrtare:
Drenica: Haxhihamza, Osmonllari, Shani, Da Silva, Prodani, Hamiti, Soler, Jonuzi, Uka, Chacon, Jashari.
Drita: Maloku, Krasniqi, Bejtullai, Pëllumbi, Ovouka, Dabiqaj, Ramadani, Limaj, Sheji, Abazaj, Balaj.
Top Lajme
Jobs
Real Estate