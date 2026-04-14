DREAMin Kosovo Conference 2026 në Prizren
DREAMin Kosovo dhe LEAPin Conference është një nga konferencat më të rëndësishme në Kosovë për të rinjtë, profesionistët dhe liderët e së ardhmes.
E organizuar nga LDA Europe - Dega në Kosovë, kjo konferencë mbledh pjesëmarrës nga Kosova dhe rajoni, duke krijuar një platformë për networking, shkëmbim idesh dhe zhvillim profesional.
Detajet:
Data: 18 prill 2026
Vendndodhja: Innovation and Training Park (ITP), Prizren
Pjesëmarrës: +200
Çfarë është DREAMin Kosovo dhe LEAPin Conference?
Kjo konferencë është një ngjarje profesionale dhe edukative që bashkon ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë për të diskutuar zhvillimet më të fundit në teknologji, lidership dhe zhvillim ekonomik. Fokusi kryesor është te ekosistemi Salesforce dhe ndërtimi i karrierës në këtë fushë, duke përfshirë tema si zhvillimi i shpejtë profesional, përdorimi i mjeteve moderne të programimit (si AI dhe “vibe coding”), si dhe transformimi digjital i bizneseve përmes zgjidhjeve të avancuara teknologjike.
Në të njëjtën kohë, konferenca trajton edhe çështje më të gjera që lidhen me lidershipin modern, mirëqenien në vendin e punës, rolin e të rinjve në zhvillimin rajonal dhe ndikimin e inteligjencës artificiale në ekonomi.
Pse të marrësh pjesë?
Pjesëmarrja në këtë konferencë në Kosovë ofron mundësi për rrjetëzim me profesionistë dhe liderë nga rajoni, si dhe qasje në ekspertë të fushave të ndryshme.
Pjesëmarrësit mund të zhvillojnë aftësi në lidership dhe komunikim, si dhe të krijojnë bashkëpunime dhe projekte të reja.
Kush mund të marrë pjesë?
Konferenca është e hapur për studentë, të rinj, profesionistë, sipërmarrës, organizata dhe institucione që janë të interesuara për zhvillim profesional dhe bashkëpunim.
