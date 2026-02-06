DPHM: Dhjetori i vitit 2025, ishte i ngrohtë mbi mesataren dhe me reshje shiu nën mesataren
Dhjetori i vitit të kaluar ka qenë mbi mesataren i ngrohtë dhe nën mesataren me shi, sipas matjeve dhe vëzhgimeve të temperaturave mesatare ditore dhe reshjeve në stacionet meteorologjike në Maqedoni.
Krahasuar me temperaturat mesatare mujore të dhjetorit për periudhën tridhjetëvjeçare 1991 – 2020, në vitin 2025 temperatura e dhjetorit ka qenë 1,3 gradë më e lartë se mesatarja në nivel shtetëror, ndërsa sasia mujore e reshjeve ishte 50 për qind e mesatares krahasuar me vlerën mesatare të dhjetorit në periudhën 1991 – 2020, e cila ka qenë 65 mm.
“Dhjetori karakterizohet si një muaj normal i ngrohtë (me përjashtim të Mavrovës ku është shumë ngrohtë për këtë pjesë të vitit) dhe një muaj mesatarisht me shira në juglindje, i thatë në pjesën perëndimore dhe qendrore dhe shumë i thatë në Kriva Pallankë dhe Ohër, krahasuar me mesataren e vitit 1991/20. Temperatura mesatare mujore varionte nga 1.8°C në Mavrovë deri në 6.9°C në Gjevgjeli. Temperatura maksimale më e lartë u mat më 11 dhjetor në Gjevgjeli dhe ishte 16,7 gradë. Temperatura minimale më e ulët gjatë muajit u mat në Mavrovë, më 31 dhe ishte -11.,5 gradë. Në dhjetor 2025, sasia mujore e reshjeve në vend varionte nga 10 mm në Ohër deri në 101 mm në Gjevgjeli. Reshjet ishin nga shiu dhe bora. Sasia maksimale ditore e reshjeve prej 36 mm u mat në Gjevgjeli më 25 të muajit. Reshjet maksimale ditore të borës prej 16 cm u mat më datën 8 në Mavrovë”, informoi DPHM.