DPHM: Deri të martën vapë deri në 40 gradë, nga e mërkura reshje shiu
Deri të martën në vend do të mbizotërojë mot me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të lehta deri në mesatare, ndërsa në orët e pasdites dhe të mbrëmjes do të ketë kushte për jostabilitet lokal të shoqëruar me shira të rrëmbyeshëm, bubullima dhe erëra të forta.
Sipas njoftimeve të Drejtorisë për Punë Hidrometeorologjike, në disa vende janë të mundshme stuhi me breshër.
Një ndryshim i kushteve të motit pritet nga e mërkura, kur temperaturat do të fillojnë të ulen për shkak të depërtimit të një mase ajrore më të ftohtë nga veriu dhe një ere më të fortë veriore.
Në ditët në vijim, moti do të jetë më i freskët, me reshje shiu që priten në disa vende në të gjithë vendin. Temperatura ditore dukshëm më të ulëta parashikohen për të premten.
Meteorologët rekomandojnë që qytetarët të jenë të kujdesshëm për shkak të temperaturave të larta në ditët në vijim, si dhe mundësisë së fatkeqësive lokale meteorologjike në orët e pasdites.