Dorëzohet aktakuzë ndaj drejtorit të Inspektoratit të Bujqësisë, kërkoi ryshfet prej 100 mijë euro
Pas kryerjes së hetimeve, një prokuror publik nga Zyra e Prokurorit Publik Themelor për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ngriti aktakuzë në Gjykatën Themelore Penale në Shkup kundër drejtorit të Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë, për veprën penale të "Marrje Ryshfeti".
Sipas aktakuzës, i pandehuri, si zyrtar - Drejtor i Inspektoratit Shtetëror të Bujqësisë, në mars të këtij viti kërkoi dhe fitoi drejtpërdrejt një përfitim të konsiderueshëm material për veten e tij me qëllim kryerjen e një veprimi zyrtar që nuk duhej ta kryente.
"I pandehuri ushtroi presion për të mos miratuar importin e plehrave artificiale te një person juridik që merrej me prodhimin dhe importin e tyre, megjithëse më parë kishte importuar këtë lloj mallrash në disa raste. Duke vepruar kështu, ai ndikoi te një zyrtar - një inspektor fitosanitar në një pikë kalimi kufitar, që të mos miratonte hyrjen e mallrave në vend, për këtë arsye ato u ndaluan në pikën e kalimit kufitar për disa ditë".
"Më 13.03.2026, i pandehuri në Sveti Nikolë kërkoi drejtpërdrejt një ryshfet në shumën prej 100,000 eurosh për importin e miratuar dhe importet e ardhshme të plehut artificial, duke kërkuar që shuma të paguhet në tre këste".
"Më 19.03.2026, pasi ankuesi ia dorëzoi këstin e parë prej 50,000 eurosh nëpërmjet një dëshmitari, i pandehuri u privua nga liria me marrjen e parave nga oficerët e policisë".
"Një propozim i veçantë u paraqit me aktakuzën për zgjatjen e masës së paraburgimit kundër të pandehurit për shkak të ekzistencës së rrethanave për të cilat ishte përcaktuar", thonë nga Prokuroria.