Një moment sa i papritur, aq edhe emocionues ka bërë xhiron e rrjeteve sociale pas fitores 3-0 të Besiktasit ndaj Alanyaspor në çerekfinale të Kupës së Turqisë, rezultat që i siguroi bardhezinjve kalimin në gjysmëfinale.

Protagonist i kësaj skene ishte ylli kosovar, Milot Rashica, i cili përveç kontributit në fushë, dhuroi edhe një moment unik jashtë saj.

Sulmuesi kosovar u aktivizua në pjesën e dytë dhe vetëm pak minuta pas hyrjes në lojë arriti të asistojë, duke ndihmuar ekipin e tij të marrë një fitore të rëndësishme në rrugën drejt trofeut.

Muçi gol, Rashica asistim - Trabzonspor dhe Besiktas në gjysmëfinale të Kupës së Turqisë

Pas përfundimit të ndeshjes, Rashica vendosi t’ia dhuronte fanellën e tij bashkëshortes, e cila ishte në tribuna, një gjest i zakonshëm për futbollistët pas sfidave të mëdha. Por, gjithçka mori një kthesë të papritur.

Teksa ai po afrohej për ta dorëzuar fanellën, një fëmijë i vogël i doli përpara dhe, me një shpejtësi dhe vendosmëri mbresëlënëse, ia “rrëmbeu” fanellën nga duart.

Reagimi i Rashicës ishte po aq i bukur sa momenti - ai buzëqeshi dhe e la fanellën në duart e vogëlushit, duke e bërë edhe më të veçantë këtë skenë.

Pamjet u shpërndanë menjëherë në rrjetet sociale, duke marrë mijëra reagime dhe komente komike nga tifozët, të cilët e cilësuan momentin si një nga më të bukurit jashtë fushës këtë sezon.

