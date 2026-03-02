Doganat e Maqedonisë: Në muajin shkurt të ardhurat janë rritur për 7.7%
Mbledhja e të ardhurave u rrit me 778.3 milionë denarë ose 7.7% në shkurt, periudhë në të cilën Drejtoria Doganore e Maqedonisë mblodhi gjithsej 10.8 miliardë denarë, thuhet në njoftim.
"Në të njëjtën kohë, u regjistrua rritje e mbledhjes në të gjitha bazat - mbledhja e të ardhurave doganore shënoi një rritje prej 8.9 përqind, akcizat 8 përqind, ndërsa mbledhja e të ardhurave nga TVSH-ja mbi importet shënoi një rritje prej 3.9 përqind.
Rritja e të ardhurave do të thotë më shumë fonde për mallrat publike që do të mbështesin rritjen ekonomike, më shumë fonde për shëndetësi, arsim dhe infrastrukturë rrugore", njoftojnë nga Drejtoria Doganore e Maqedonisë.
Drejtoria Doganore do të vazhdojë me masa për të rritur efikasitetin dhe për të siguruar rritje të qëndrueshme të të ardhurave buxhetore./Telegrafi/