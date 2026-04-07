Doganat e Maqedonisë: Kapen 1.463 pirsing titani në Aeroportin e Shkupit
Në Aeroportin e Shkupit u kapën 1.463 pirsing titani dhe pajisje tatuazhi pa leje. Nga Drejtoria e Doganave njoftojnë se malli është sekuestruar ndërsa është kapur te një shtetas spanjoll që po udhëtonte drejt Qipros.
“Në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, javën e kaluar u zbulua një përpjekje për kontrabandim të 1.463 copë pirsing prej titani dhe pajisje për tatuazhe – 32 copë gërshërë dhe 70 copë gjilpëra për tatuazhe, të cilat kërkojnë leje të veçantë për import nga institucioni kompetent.
Personi që kreu shkeljen është shtetas i Spanjës, i cili udhëtonte me fluturim Stokholm – Shkup, me destinacion përfundimtar Qipro. Malli i padeklaruar u sekuestrua, dhe kundër personit është iniciuar procedurë administrative”, thonë nga Drejtoria e Doganave.