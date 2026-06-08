Gjendet një grua e vdekur në Shkup
Më 07.06.2026 në orën 22:20 në SPB Shkupi, Shërbimi i Ndihmës së Shpejtë raportoi se kishte një person të vdekur në parkun "Luftëtarja Grua" në Shkup.
Zyrtarët policorë të Shërbimit të Mjekësisë së Shpejtë të Shkupit shkuan në vendngjarje dhe u përcaktua se personi i ndjerë ishte H.R.G. (79) nga India.
U krye një intervistë me T.M.L. (43) nga India, i cili deklaroi se ndërsa të dy po ecnin, H.R.G. papritmas ra, pas së cilës ai thirri Shërbimin e Ndihmës së Shpejtë./Telegrafi/