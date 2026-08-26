Dogana e Kosovë del me njoftim për grumbullimin e ofertave për dhënie me qira të zyrave
Dogana e Kosovës publikon këtë ftesë me anën e të cilës i fton të gjithë të interesuarit qe të ofertojnë për marrje me qira të zyrave lokaleve në Terminalin Doganor Hani i Elezit, sipas përshkrimit në vijim:
Dhënia me qira e hapësirave për zyre/lokale sipas çmimit fillestar të qirasë mujore plus shpenzimet shtesë për shpenzime të energjisë elektrike, ujit dhe mbledhjes se mbeturinave, sipas pjesëve në vijim:
|
Nr. Lokalit
|
Lokacioni
|
Kati
|
Vlera e qirasë + shpenzimet shtesë
|
Sipërfaqja m²
|
Çmimi për njësi-€ (duke përfshirë të gjitha taksat etj)
|
1
|
Objekti Doganës
|
Përdhese
|
112.00 Euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
22.5
|
2
|
Objekti Doganës
|
Përdhese
|
110.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
22
|
3
|
Objekti Doganës
|
Përdhese
|
112.00 + 30 euro për shpenzime shtesë
|
25.5
|
4
|
Objekti Doganës
|
Përdhese
|
112.00 + 30 euro për shpenzime shtesë
|
22.5
|
5
|
Objekti Doganës
|
Përdhese
|
120.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
24
|
6
|
Objekti Doganës
|
Përdhese
|
110.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
22
|
7
|
Objekti Doganës
|
Përdhese
|
112.00 + 30 euro për shpenzime shtesë
|
22.4
|
8
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
65.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
26
|
9
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
47.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
19
|
10
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20.4
|
11
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20.4
|
12
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20.4
|
13
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20.4
|
14
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20.4
|
15
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20.4
|
16
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
56.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
22.5
|
17
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
52.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
21
|
18
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
47.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
19
|
19
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20.5
|
20
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
47.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
19
|
21
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
60.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
24
|
22
|
Objekti Doganës
|
Kati II
|
54.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
21.5
|
23
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
70.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
14
|
24
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
130.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
26
|
25
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
57.50 + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
26
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
57.50 + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
28
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
40.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
10
|
30
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
48.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
12
|
31
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
50.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
12.5
|
33
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
100.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
28.5
|
34
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
13.5
|
35
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
13.5
|
36
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
13.5
|
37
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
13.5
|
38
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
13.5
|
39
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
13.5
|
40
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
14
|
41
|
Objekti Vjetër
|
Kati I
|
102.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
29
|
42
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
94.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
23.5
|
43
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
44
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
45
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
46
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
47
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
48
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
49
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
50
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
51
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
52
|
Objekti vjetër
|
Përdhese
|
46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
11.5
|
53
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
40.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
10
|
54
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
40.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
16
|
-
|
55
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
102.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
29
|
56
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
14
|
57
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
14
|
58
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
70.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
20
|
59
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
14
|
60
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
158.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
45
|
61
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
100.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
28.5
|
62
|
Objekti vjetër
|
Kati I
|
65.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë
|
18.5
Derisa pastrimi i zyrave bëhet nga ana e qiramarrësit/ofertuesit.
Mënyra e paraqitjes se ofertës:
Oferta duhet të dorëzohet në një zarf të mbyllur në mënyrë konfidenciale dhe duhet t’i përmbajë këto dëshmi:
- 1.Certifikatë e Biznesit se bashku me informatat mbi biznesin ku shënohet veprimtaria si agjent doganor (shpedicion);
- 2.Deklaratë me shkrim për çmimin e ofruar, ku çmimi i ofertuar duhet të jetë mbi pragun minimal të përcaktuar;
- 3.Dëshmi me shkrim se ofertuesi mund të sigurojë se paku 1 punëtor për ofrimin e shërbimeve të shpedicionit;
-
Kushtet e ofertimit: Të gjithë të interesuarit mund të tërheqin ftesën nga webfaqja e DK-së https://dogana.rks-gov.net/ apo në zyrën doganore në Terminalin Doganor Hani i Elezit. Oferta e nënshkruar dhe e mbyllur në zarf do të pranohen nga Dogana jo më vonë se 08.09.2026, koha 14:00, Zyra e Prokurimit, Dogana e Kosovës, adresa: Lagjja Kalabri, Rr. “Rexhep Krasniqi” 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.
Të gjithë të interesuarit mund të vizitojnë hapësirat e zyrave në terminalin doganor Hani i Elezit me datën 04.09.2026 nga ora 11:00 – 12:00.
Hapja e ofertave bëhet nga Komisioni për hapjen dhe vlerësimin e ofertave në mënyrë publike në prani të ofertuesve, të cilët kanë shprehë interesim të marrin pjesë. Hapja e ofertave bëhet me datën 08.09.2026, koha 14:30, Zyra e Prokurimit, Dogana e Kosovës. Adresa: Lagjja Kalabri, Rr. “Rexhep Krasniqi” 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.
Nëse qiraja mujore tejkalon vlerën prej njëmijë (1,000) euro, para nënshkrimit të kontratës, ofertuesi fitues duhet të sigurojë garancion bankar me vlerën e së paku tre (3) muajve të qirasë.
Kohëzgjatja e kontratës deri në 36 muaj.
Kriter i shpërblimit me kontratë është oferta e përgjegjshëm me çmimin më të lartë mbi pragun minimal të caktuar nga Dogana e Kosovës.
Objekti i kontratës është i ndarë pjesë / lokale si hapësira për zyre (zyre lokale)). Ofertuesi mund të paraqesë ofertë për një zyre, dy zyre apo më shumë zyre, mirëpo mund të shpallet fitues vetëm për një zyre sipas çmimit me te lartë të ofertuar. Numri maksimal i zyrave që do të mund të shpërblehet tek një ofertues është 1 zyre.
Ofertuesi/ qiramarrësi pas nënshkrimit te kontratës dhe para fillimit të ofrimit te shërbimeve është i obliguar qe me shpenzime te veta ta bëjë dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e gjithë hapësirës se zyrës.
OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA IZDAVANJE
KANCELARIJA POD ZAKUP
Carina Kosova objavljuje ovaj poziv kojim poziva sve zainteresovane strane da daju ponude za zakup kancelarijskog prostora na carinskom terminalu Hani i Elezit, prema sledećem opisu:
Iznajmljivanje kancelarijskog/poslovnog prostora po početnoj mesečnoj ceni zakupa, prema sledećim odeljcima:
|
Br. Lokala
|
Lokacija
|
Sprat
|
Vrednost zakupa + dodatni troškovi
|
Površina
m²
|
Cena po jedinici-€ (uključujući sve
takse itd.)
|
1
|
Carinski Objekat
|
Prizemlje
|
112.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
22.5
|
2
|
Carinski Objekat
|
Prizemlje
|
110.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
22
|
3
|
Carinski Objekat
|
Prizemlje
|
112.00 + 30 Evra za dodatne troškove
|
25.5
|
4
|
Carinski Objekat
|
Prizemlje
|
112.00 + 30 Evra za dodatne troškove
|
22.5
|
5
|
Carinski Objekat
|
Prizemlje
|
120.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
24
|
6
|
Carinski Objekat
|
Prizemlje
|
110.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
22
|
7
|
Carinski Objekat
|
Prizemlje
|
112.00 + 30 Evra za dodatne troškove
|
22.4
|
8
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
65.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
26
|
9
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
47.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
19
|
10
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20.4
|
11
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20.4
|
12
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20.4
|
13
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20.4
|
14
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20.4
|
15
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20.4
|
16
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
56.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
22.5
|
17
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
52.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
21
|
18
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
47.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
19
|
19
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20.5
|
20
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
47.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
19
|
21
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
60.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
24
|
22
|
Carinski Objekat
|
Sprat II
|
54.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
21.5
|
23
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
70.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
14
|
24
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
130.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
26
|
25
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
57.50 + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
26
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
57.50 + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
28
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
40.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
10
|
30
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
48.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
12
|
31
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
50.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
12.5
|
33
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
100.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
28.5
|
34
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
13.5
|
35
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
13.5
|
36
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
13.5
|
37
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
13.5
|
38
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
13.5
|
39
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
13.5
|
40
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
14
|
41
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
102.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
29
|
42
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
94.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
23.5
|
43
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
44
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
45
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
46
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
47
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
48
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
49
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
50
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
51
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
52
|
Stari Objekat
|
Prizemlje
|
46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
11.5
|
53
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
40.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
10
|
54
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
40.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
16
|
55
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
102.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
29
|
56
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
14
|
57
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
14
|
58
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
70.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
20
|
59
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
14
|
60
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
158.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
45
|
61
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
100.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
28.5
|
62
|
Stari Objekat
|
Sprat I
|
65.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove
|
18.5
Čišćenje kancelarija obavlja zakupac/ponuđać.
Način podnošenja ponuda:
Ponuda mora biti podneta u zatvorenoj koverti na poverljiv način i mora sadržati sledeće dokaze:
- 1.Sertifikat o poslovanju/biznisu zajedno sa podacima o poslovanju u kojem je navedena delatnost carinskog agenta (špedicija);
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- 2.Pismena izjava o ponuđenoj ceni, pri čemu ponuđena cena mora biti iznad minimalnog praga utvrđenog za deo koji nudite;
- 3.Pismeni dokaz da ponuđač može da obezbedi najmanje 1 zaposlenog za pružanje usluga špedicije;
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Uslovi licitiranja: Sve zainteresovane strane mogu preuzeti poziv sa veb stranice Carine Kosova https://dogana.rks-gov.net/ ili u carinskoj ispostavi na Carinskom Terminalu Hani i Elezit. Potpisana i zapečaćena ponuda u koverti biće primljena od strane Carine najkasnije do 08.09.2026. godine, u 14:00 časova, Kancelarija za javne nabavke, Carina Kosova, adresa: Naselje Kalabrija, ul. „Rexhep Krasniqi“ 10000 Priština, Republika Kosovo.
Svi zainteresovani mogu posetiti kancelarijske prostorije na carinskom terminalu Hani i Elezit dana 04.09.2026. god., od 11:00 do 12:00 časova.
Otvaranje ponuda sprovešće Komisija za otvaranje i procenu ponuda javno u prisustvu ponuđača koji su izrazili interesovanje za učešće. Otvaranje ponuda održaće se 08.09.2026. godine, u 14:30 časova, u Kancelariji za javne nabavke, Carina Kosova. Adresa: Naselje Kalabrija, ul. „Rexhep Krasniqi“ 10000 Priština, Republika Kosovo.
Ako mesečna zakupnina prelazi hiljadu (1.000) evra, pre potpisivanja ugovora, ponuđača pobednik mora da obezbedi bankarsku garanciju u vrednosti od najmanje tri (3) meseca zakupnine. Trajanje ugovora do 36 meseci.
Kriterijum za dodelu ugovora je odgovarajuća ponuda sa najvišom cenom iznad minimalnog praga koji je odredila Carina Kosova.
Predmet ugovora je podeljen na delove/lokale kao kancelarijski prostor (lokalna kancelarija). Ponuđač može podneti ponudu za jednu, dve ili više kancelarija, ali može biti proglašen pobednikom samo za jednu kancelariju prema najvišoj ponuđenoj ceni. Maksimalan broj kancelarija koje se mogu dodeliti ponuđaču je 1 kancelarija.
Ponuđač/zakupac, nakon potpisivanja ugovora i pre početka pružanja usluga, dužan je da o svom trošku izvrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju celog kancelarijskog prostora.
Kancelarije će biti otvorene od 08:00 do 16:00 časova tokom cele nedelje radnim danima. U skladu sa zahtevima i potrebama, kancelarije mogu biti otvorene i posle 16:00 časova i vikendom.