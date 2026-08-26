Dogana e Kosovës publikon këtë ftesë me anën e të cilës i fton të gjithë të interesuarit qe të ofertojnë për marrje me qira të zyrave lokaleve në Terminalin Doganor Hani i Elezit, sipas përshkrimit në vijim:

Dhënia me qira e hapësirave për zyre/lokale sipas çmimit fillestar të qirasë mujore plus shpenzimet shtesë për shpenzime të energjisë elektrike, ujit dhe mbledhjes se mbeturinave, sipas pjesëve në vijim:

Nr. Lokalit

Lokacioni

Kati

Vlera e qirasë + shpenzimet shtesë

Sipërfaqja m²

Çmimi për njësi-€ (duke përfshirë të gjitha taksat etj)

1

Objekti Doganës

Përdhese

112.00 Euro + 30 euro për shpenzime shtesë

22.5

2

Objekti Doganës

Përdhese

110.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

22

3

Objekti Doganës

Përdhese

112.00 + 30 euro për shpenzime shtesë

25.5

4

Objekti Doganës

Përdhese

112.00 + 30 euro për shpenzime shtesë

22.5

5

Objekti Doganës

Përdhese

120.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

24

6

Objekti Doganës

Përdhese

110.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

22

7

Objekti Doganës

Përdhese

112.00 + 30 euro për shpenzime shtesë

22.4

8

Objekti Doganës

Kati II

65.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

26

9

Objekti Doganës

Kati II

47.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

19

10

Objekti Doganës

Kati II

51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20.4

11

Objekti Doganës

Kati II

51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20.4

12

Objekti Doganës

Kati II

51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20.4

13

Objekti Doganës

Kati II

51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20.4

14

Objekti Doganës

Kati II

51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20.4

15

Objekti Doganës

Kati II

51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20.4

16

Objekti Doganës

Kati II

56.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

22.5

17

Objekti Doganës

Kati II

52.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

21

18

Objekti Doganës

Kati II

47.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

19

19

Objekti Doganës

Kati II

51.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20.5

20

Objekti Doganës

Kati II

47.50 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

19

21

Objekti Doganës

Kati II

60.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

24

22

Objekti Doganës

Kati II

54.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

21.5

23

Objekti vjetër

Përdhese

70.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

14

24

Objekti vjetër

Përdhese

130.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

26

25

Objekti vjetër

Përdhese

57.50 + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

26

Objekti vjetër

Përdhese

57.50 + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

28

Objekti vjetër

Përdhese

40.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

10

30

Objekti vjetër

Përdhese

48.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

12

31

Objekti vjetër

Përdhese

50.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

12.5

33

Objekti vjetër

Kati I

100.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

28.5

34

Objekti vjetër

Kati I

47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

13.5

35

Objekti vjetër

Kati I

47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

13.5

36

Objekti vjetër

Kati I

47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

13.5

37

Objekti vjetër

Kati I

47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

13.5

38

Objekti vjetër

Kati I

47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

13.5

39

Objekti vjetër

Kati I

47.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

13.5

40

Objekti vjetër

Kati I

49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

14

41

Objekti Vjetër

Kati I

102.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

29

42

Objekti vjetër

Përdhese

94.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

23.5

43

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

44

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

45

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

46

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

47

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

48

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

49

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

50

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

51

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

52

Objekti vjetër

Përdhese

46.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

11.5

53

Objekti vjetër

Kati I

40.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

10

54

Objekti vjetër

Kati I

40.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

16

-

55

Objekti vjetër

Kati I

102.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

29

56

Objekti vjetër

Kati I

49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

14

57

Objekti vjetër

Kati I

49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

14

58

Objekti vjetër

Kati I

70.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

20

59

Objekti vjetër

Kati I

49.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

14

60

Objekti vjetër

Kati I

158.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

45

61

Objekti vjetër

Kati I

100.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

28.5

62

Objekti vjetër

Kati I

65.00 euro + 30 euro për shpenzime shtesë

18.5

Derisa pastrimi i zyrave bëhet nga ana e qiramarrësit/ofertuesit.

Mënyra e paraqitjes se ofertës:

Oferta duhet të dorëzohet në një zarf të mbyllur në mënyrë konfidenciale dhe duhet t’i përmbajë këto dëshmi:

  • 1.Certifikatë e Biznesit se bashku me informatat mbi biznesin ku shënohet veprimtaria si agjent doganor (shpedicion);
  • 2.Deklaratë me shkrim për çmimin e ofruar, ku çmimi i ofertuar duhet të jetë mbi pragun minimal të përcaktuar;
  • 3.Dëshmi me shkrim se ofertuesi mund të sigurojë se paku 1 punëtor për ofrimin e shërbimeve të shpedicionit;

Kushtet e ofertimit: Të gjithë të interesuarit mund të tërheqin ftesën nga webfaqja e DK-së https://dogana.rks-gov.net/ apo në zyrën doganore në Terminalin Doganor Hani i Elezit. Oferta e nënshkruar dhe e mbyllur në zarf do të pranohen nga Dogana jo më vonë se 08.09.2026, koha 14:00, Zyra e Prokurimit, Dogana e Kosovës, adresa: Lagjja Kalabri, Rr. “Rexhep Krasniqi” 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Të gjithë të interesuarit mund të vizitojnë hapësirat e zyrave në terminalin doganor Hani i Elezit me datën 04.09.2026 nga ora 11:00 – 12:00.

Hapja e ofertave bëhet nga Komisioni për hapjen dhe vlerësimin e ofertave në mënyrë publike në prani të ofertuesve, të cilët kanë shprehë interesim të marrin pjesë. Hapja e ofertave bëhet me datën 08.09.2026, koha 14:30, Zyra e Prokurimit, Dogana e Kosovës. Adresa: Lagjja Kalabri, Rr. “Rexhep Krasniqi” 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës.

Nëse qiraja mujore tejkalon vlerën prej njëmijë (1,000) euro, para nënshkrimit të kontratës, ofertuesi fitues duhet të sigurojë garancion bankar me vlerën e së paku tre (3) muajve të qirasë.

Kohëzgjatja e kontratës deri në 36 muaj.

Kriter i shpërblimit me kontratë është oferta e përgjegjshëm me çmimin më të lartë mbi pragun minimal të caktuar nga Dogana e Kosovës.

Objekti i kontratës është i ndarë pjesë / lokale si hapësira për zyre (zyre lokale)). Ofertuesi mund të paraqesë ofertë për një zyre, dy zyre apo më shumë zyre, mirëpo mund të shpallet fitues vetëm për një zyre sipas çmimit me te lartë të ofertuar. Numri maksimal i zyrave që do të mund të shpërblehet tek një ofertues është 1 zyre.

Ofertuesi/ qiramarrësi pas nënshkrimit te kontratës dhe para fillimit të ofrimit te shërbimeve është i obliguar qe me shpenzime te veta ta bëjë dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e gjithë hapësirës se zyrës.


OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA IZDAVANJE

KANCELARIJA POD ZAKUP

Carina Kosova objavljuje ovaj poziv kojim poziva sve zainteresovane strane da daju ponude za zakup kancelarijskog prostora na carinskom terminalu Hani i Elezit, prema sledećem opisu:

Iznajmljivanje kancelarijskog/poslovnog prostora po početnoj mesečnoj ceni zakupa, prema sledećim odeljcima:

Br. Lokala

Lokacija

Sprat

Vrednost zakupa + dodatni troškovi

Površina

Cena po jedinici-€ (uključujući sve

takse itd.)

1

Carinski Objekat

Prizemlje

112.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

22.5

2

Carinski Objekat

Prizemlje

110.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

22

3

Carinski Objekat

Prizemlje

112.00 + 30 Evra za dodatne troškove

25.5

4

Carinski Objekat

Prizemlje

112.00 + 30 Evra za dodatne troškove

22.5

5

Carinski Objekat

Prizemlje

120.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

24

6

Carinski Objekat

Prizemlje

110.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

22

7

Carinski Objekat

Prizemlje

112.00 + 30 Evra za dodatne troškove

22.4

8

Carinski Objekat

Sprat II

65.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

26

9

Carinski Objekat

Sprat II

47.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

19

10

Carinski Objekat

Sprat II

51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20.4

11

Carinski Objekat

Sprat II

51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20.4

12

Carinski Objekat

Sprat II

51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20.4

13

Carinski Objekat

Sprat II

51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20.4

14

Carinski Objekat

Sprat II

51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20.4

15

Carinski Objekat

Sprat II

51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20.4

16

Carinski Objekat

Sprat II

56.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

22.5

17

Carinski Objekat

Sprat II

52.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

21

18

Carinski Objekat

Sprat II

47.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

19

19

Carinski Objekat

Sprat II

51.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20.5

20

Carinski Objekat

Sprat II

47.50 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

19

21

Carinski Objekat

Sprat II

60.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

24

22

Carinski Objekat

Sprat II

54.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

21.5

23

Stari Objekat

Prizemlje

70.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

14

24

Stari Objekat

Prizemlje

130.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

26

25

Stari Objekat

Prizemlje

57.50 + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

26

Stari Objekat

Prizemlje

57.50 + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

28

Stari Objekat

Prizemlje

40.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

10

30

Stari Objekat

Prizemlje

48.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

12

31

Stari Objekat

Prizemlje

50.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

12.5

33

Stari Objekat

Sprat I

100.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

28.5

34

Stari Objekat

Sprat I

47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

13.5

35

Stari Objekat

Sprat I

47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

13.5

36

Stari Objekat

Sprat I

47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

13.5

37

Stari Objekat

Sprat I

47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

13.5

38

Stari Objekat

Sprat I

47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

13.5

39

Stari Objekat

Sprat I

47.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

13.5

40

Stari Objekat

Sprat I

49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

14

41

Stari Objekat

Sprat I

102.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

29

42

Stari Objekat

Prizemlje

94.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

23.5

43

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

44

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

45

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

46

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

47

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

48

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

49

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

50

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

51

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

52

Stari Objekat

Prizemlje

46.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

11.5

53

Stari Objekat

Sprat I

40.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

10

54

Stari Objekat

Sprat I

40.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

16

55

Stari Objekat

Sprat I

102.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

29

56

Stari Objekat

Sprat I

49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

14

57

Stari Objekat

Sprat I

49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

14

58

Stari Objekat

Sprat I

70.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

20

59

Stari Objekat

Sprat I

49.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

14

60

Stari Objekat

Sprat I

158.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

45

61

Stari Objekat

Sprat I

100.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

28.5

62

Stari Objekat

Sprat I

65.00 Evra + 30 Evra za dodatne troškove

18.5

Čišćenje kancelarija obavlja zakupac/ponuđać.

Način podnošenja ponuda:

Ponuda mora biti podneta u zatvorenoj koverti na poverljiv način i mora sadržati sledeće dokaze:

  • 1.Sertifikat o poslovanju/biznisu zajedno sa podacima o poslovanju u kojem je navedena delatnost carinskog agenta (špedicija);
  • 2.Pismena izjava o ponuđenoj ceni, pri čemu ponuđena cena mora biti iznad minimalnog praga utvrđenog za deo koji nudite;
  • 3.Pismeni dokaz da ponuđač može da obezbedi najmanje 1 zaposlenog za pružanje usluga špedicije;

Uslovi licitiranja: Sve zainteresovane strane mogu preuzeti poziv sa veb stranice Carine Kosova https://dogana.rks-gov.net/ ili u carinskoj ispostavi na Carinskom Terminalu Hani i Elezit. Potpisana i zapečaćena ponuda u koverti biće primljena od strane Carine najkasnije do 08.09.2026. godine, u 14:00 časova, Kancelarija za javne nabavke, Carina Kosova, adresa: Naselje Kalabrija, ul. „Rexhep Krasniqi“ 10000 Priština, Republika Kosovo.

Svi zainteresovani mogu posetiti kancelarijske prostorije na carinskom terminalu Hani i Elezit dana 04.09.2026. god., od 11:00 do 12:00 časova.

Otvaranje ponuda sprovešće Komisija za otvaranje i procenu ponuda javno u prisustvu ponuđača koji su izrazili interesovanje za učešće. Otvaranje ponuda održaće se 08.09.2026. godine, u 14:30 časova, u Kancelariji za javne nabavke, Carina Kosova. Adresa: Naselje Kalabrija, ul. „Rexhep Krasniqi“ 10000 Priština, Republika Kosovo.

Ako mesečna zakupnina prelazi hiljadu (1.000) evra, pre potpisivanja ugovora, ponuđača pobednik mora da obezbedi bankarsku garanciju u vrednosti od najmanje tri (3) meseca zakupnine. Trajanje ugovora do 36 meseci.

Kriterijum za dodelu ugovora je odgovarajuća ponuda sa najvišom cenom iznad minimalnog praga koji je odredila Carina Kosova.

Predmet ugovora je podeljen na delove/lokale kao kancelarijski prostor (lokalna kancelarija). Ponuđač može podneti ponudu za jednu, dve ili više kancelarija, ali može biti proglašen pobednikom samo za jednu kancelariju prema najvišoj ponuđenoj ceni. Maksimalan broj kancelarija koje se mogu dodeliti ponuđaču je 1 kancelarija.

Ponuđač/zakupac, nakon potpisivanja ugovora i pre početka pružanja usluga, dužan je da o svom trošku izvrši dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju celog kancelarijskog prostora.

Kancelarije će biti otvorene od 08:00 do 16:00 časova tokom cele nedelje radnim danima. U skladu sa zahtevima i potrebama, kancelarije mogu biti otvorene i posle 16:00 časova i vikendom.

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