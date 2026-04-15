“Do themi se e gjetëm në rrugë”, si e dhe e braktisën 19-vjeçaren shqiptare tre të arrestuarit në Greqi
Një 19-vjeçare shqiptare e identifikuar si Myrto u gjet e pajetë në një park në Greqi.
Mediat greke kanë zbardhur skenarin e plotë të momenteve para se shqiptarja të braktisej në park nga tre të arrestuarit lidhur me ngjarjen që çoi në vdekjen e saj.
Nga pamjet filmike të mbledhura nga ELAS, ashtu edhe dëshmia e njërit prej tre të arrestuarve, zbulohet arsyeja që çoi në vdekjen e saj, që sipas mjeko-ligjore, rezultoi nga një arrest kardiak
Sipas pretendimeve të 23-vjeçares, Myrto përdorte vazhdimisht kokainë, të cilën një i arrestuar e solli me vete së bashku me një mik nga Shqipëria. Kur 19-vjeçarja u rrëzua, të tre, në vend që të telefononin shërbimet e urgjencës, u përpoqën të eliminonin jo vetëm provat që i implikonin, por edhe vetë Myrton.
Ata vendosën ta nxirrnin vajzën nga hoteli në mënyrë që të mos inkriminonin veten. Myrto u mbajt nga peshëngritësi, siç është kapur edhe në video. Ata e braktisën atë në një shesh dhe bënë sikur nuk e njihnin.
Kur ambulanca mbërriti për të marrë Myrton, në agim, ekipet e shpëtimit e gjetën vajzën të veshur dhe pa lëndime. 26-vjeçari dhe 22-vjeçari, të cilët janë arrestuar për këtë rast, ishin në vendngjarje dhe u thanë ekipeve të shpëtimit se po kalonin rastësisht dhe e gjetën 19-vjeçaren pa ndjenja.
Në fakt, të rinjtë e telefonuan ambulancën nga telefoni i 23-vjeçarit, i cili nuk ndodhej në vendin e ngjarjes ku u gjet vajza fatkeqe. Në të njëjtën kohë, 23-vjeçari ishte kthyer në hotel për të pastruar zonën ku ishte përdorur kokaina, ndërsa e kishte fshehur edhe telefonin e saj celular në një dyqan vendas.
Sipas njërit prej të arrestuarve, shqiptarja kishte shkuar të takonte të dashurin e saj 23-vjeçar. Siç i pohoi ai policisë, ata kishin caktuar të rrinin bashkë në një Airbnb për të dëgjuar muzikë dhe për të folur.
“Në një moment, Myrto më tha: ‘dua të pi’, që do të thotë se donte të përdorte kokainë. I thashë se njoh dikë që bën gjëra të tilla dhe e thirra (ish-atletin) nëpërmjet Instagram-it dhe i thashë se donim një dozë. Ai erdhi në apartament rreth 15 minuta pasi e thirrëm dhe na solli një qese me kokainë dhe Myrto e pagoi. Nuk e di sa para i dha. Ai u ul me ne për rreth gjysmë ore, ku biseduam dhe qeshëm. Myrto kishte përdorur tashmë kokainë ndërsa ne të tre ishim atje. Ai u largua dhe u kthye pas pak dhe solli një sasi tjetër kokaine, të cilën Myrto e kërkoi me këmbëngulje. Në një moment, erdhi (22-vjeçari nga Shqipëria), të cilin atleti e thirri dhe erdhi e u ul me ne”, pohoi ai.
23-vjeçari madje fajësoi 19-vjeçaren, duke thënë se ai u përpoq ta ndalonte.
“Dola në ballkon dhe në një moment e pashë duke u dridhur. Mendova se po e bënte për qejf, por ajo vazhdoi dhe ne e kuptuam se diçka nuk shkonte. U përpoqëm ta ndihmonim, por ajo nuk po vinte në vete”, tha ai.
I arrestuari pretendoi se më pas vendosi të thërriste një ambulancë, por u ndalua nga dy të tjerët.
“Më thanë se kishin frikë të merrnin ambulancën që të mos futeshin në telashe. (…) Pastaj më thanë se do ta çonin poshtë dhe do të thoshin se e kishin gjetur në rrugë. Peshëngritësi e mori në krahë pa ndjenja dhe e zbritën. U përpoqa të merrja gjithçka nga atje në apartament, pasi kishim pirë pak shampanjë, lëngje dhe gjëra të tjera”, pohoi ai.
Akuza që është ngritur kundër tyre është vrasje me dashje e kryer me mosveprim dhe posedim dhe përdorim i narkotikëve.