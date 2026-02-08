"Do ta vras me armën time automatike", një burrë kërcënoi zëvendëspresidentin amerikan
Një juri e madhe federale ngriti padi ndaj një 33-vjeçari nga Ohio për kërcënim me vrasje të zëvendëspresidentit amerikan JD Vance, ka njoftuar Departamenti i Drejtësisë në një njoftim për shtyp.
Shannon Mathre nga Toledo akuzohet se ka thënë: "Do të zbuloj se ku do të jetë ai dhe do të përdor armën time automatike M14 dhe do ta vras".
Ky kërcënim raportohet të jetë bërë më 21 janar ose rreth asaj date, sipas aktakuzës.
Aktakuza pretendon më tej se Mathre shpërndau materiale abuzimi seksual me fëmijë, shkruan CNN.
“Forcat federale të rendit zbuluan se ai posedonte gjithashtu materiale abuzimi seksual me fëmijë”, tha Zëvendës Prokurori i Përgjithshëm Todd Blanche.
Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi tha gjithashtu në një deklaratë: “Avokatët tanë po e ndjekin penalisht me forcë këtë kërcënim të neveritshëm kundër zëvendëspresidentit Vance”.
Mathre përballet me një dënim maksimal prej 5 vitesh dhe një gjobë prej 250,000 dollarësh për kërcënimin për vrasjen e Vance.
Përveç kësaj, ai përballet me një dënim maksimal prej 20 vitesh burg për akuzën e materialeve të abuzimit seksual me fëmijë dhe një gjobë prej 250,000 dollarësh, nëse shpallet fajtor.
Tani ai mbetet në paraburgim dhe do të ketë një seancë dëgjimore për paraburgim të mërkurën.