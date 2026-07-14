'Do ta trajtojmë këtë', thotë Trump ndërsa SHBA-të hetojnë raportet për dronë iranianë në Kubë
Presidenti amerikan tha se administrata e tij po kontrollon nëse Teherani ruan dronë dhe raketa në Kubë dhe paralajmëroi se Uashingtoni do të veprojë nëse konfirmohet, por ai nuk ofroi prova ose detaje rreth armëve të dyshuara.
Shtetet e Bashkuara po hetojnë nëse Irani ka dronë të ruajtur në Kubë, konfirmoi presidenti Donald Trump nga Zyra Ovale të hënën, transmeton Telegrafi.
I pyetur nga gazetarët në lidhje me një raport të supozuar të inteligjencës që tregonte për këtë mundësi, presidenti u përgjigj drejtpërdrejt: "Nëse i kanë, dhe është shumë e mundur që t'i kenë, ne do të kujdesemi për të".
Trump shkoi më tej, duke sugjeruar se ishulli mund të ruajë edhe raketa iraniane, diçka që, tha ai, administrata e tij "po e shqyrton tani".
Trump nuk dha asnjë fotografi, dokument inteligjence ose detaje mbi numrin, modelin ose vendndodhjen e pajisjeve të dyshuara.
Pyetja që shkaktoi komentet e tij erdhi nga një gazetar që punonte për një media të lidhur me pozicione konservatore, i cili iu referua një raporti që nuk ishte bërë publik më parë.
Presidenti përmendi gjithashtu se Sekretari i Shtetit, Marco Rubio ishte në një dhomë ngjitur ndërsa përgjigjej, duke nënkuptuar se çështja ishte tashmë në agjendën e Departamentit të Shtetit.
Për momentin, e vetmja gjë e konfirmuar është se Uashingtoni ka hapur një shqyrtim të çështjes, jo se armatimi ekziston apo se ai përbën një kërcënim të menjëhershëm. Kuba ende nuk ka komentuar mbi pretendimet e presidentit amerikan.
Në shkurt të vitit 1962, Uashingtoni miratoi një embargo financiare dhe tregtare kundër Kubës, e cila është ende në fuqi, në përgjigje të joshjes së Bashkimit Sovjetik ndaj Fidel Kastros.
Në tetor të vitit 1962, Shtetet e Bashkuara identifikuan objektet për raketat bërthamore sovjetike në Kubë.
Për dy javë, bota u përfshi nga frika e luftës bërthamore midis superfuqive derisa negociatat i dhanë fund Krizës së Raketave Kubane.
Fjalët e Trump vijnë në një kohë të presionit në rritje mbi Havanën. Departamenti i Shtetit njoftoi se po caktonte 10 subjekte të lidhura me qeverinë kubane si pjesë e asaj që e përshkroi si një iniciativë për të frenuar "aktivitetet keqdashëse të regjimit kuban", midis tyre Enetec S.A. dhe Coreydan S.A., të cilat tregtojnë karburante, dhe grupet e biznesit Gecomex dhe Gemar.
Në qershor, sanksionet kishin arritur tashmë te presidenti kubanez, Miguel Díaz-Canel, disa anëtarë të familjes së tij dhe te koloneli Alejandro Castro Espín, djali i ish-presidentit Raúl Castro, i cili përballet gjithashtu me një padi nga Departamenti i Drejtësisë për rrëzimin e dy aeroplanëve të vegjël të fluturuar nga të mërguar kubanë në vitin 1996, në të cilin u vranë katër persona.
Përveç më shumë se gjashtë dekadash embargoje, administrata, që nga fillimi i vitit, ka shtuar një bllokadë energjetike që autoritetet kubane e lidhin me ndërprerjet e energjisë në të gjithë vendin të pësuara këtë vit, më e fundit prej tyre të premten e kaluar.
Një analizë e Axios e cituar nga disa media pohon se regjimi kubanez ka përfshirë më shumë se 300 dronë ushtarakë me origjinë ruse dhe iraniane që nga viti 2023, dhe se Forcat e Armatosura Revolucionare po studiojnë një përdorim të mundshëm të këtyre sistemeve kundër objektivave amerikane, siç është baza detare e Guantanamos ose objektet në Key West.
Vetë raporti paralajmëron se portretizimi i dronëve të armatosur si asete mbrojtëse është më shumë një shtrembërim i gjuhës sesa një doktrinë standarde ushtarake, dhe thekson se vendosja e këtyre sistemeve ishte rezultat i disa viteve planifikimi, jo një përgjigje e improvizuar ndaj tensioneve të fundit me Uashingtonin. /Telegrafi/