Djali i princeshës së Norvegjisë dënohet me 4 vjet burg për përdhunim
Marius Borg Hoiby, djali 29-vjeçar i Princeshës së Kurorës së Norvegjisë, Mette-Marit, është shpallur fajtor për dy akuza për përdhunim dhe është dënuar me katër vjet burg.
Tre gjyqtarë e liruan atë nga dy akuza të tjera për përdhunim, por e shpallën fajtor për shumë nga vepra të tjera penale për të cilat ishte akuzuar.
Hoiby nuk ishte në gjykatë për vendimin, por iu bashkua seancës nëpërmjet një lidhjeje video.
Prokurorët kishin kërkuar që ai të dënohej me shtatë vjet e shtatë muaj burg.
Por, avokatët e tij mbrojtës kishin kërkuar një dënim më të shkurtër prej 18 muajsh dhe mund të apelojnë kundër vendimit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate