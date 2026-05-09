Real Madridi është në një krizë serioze pas një përleshjeje fizike midis dy mesfushorëve të ekipit, Aurelien Tchouameni dhe Federico Valverde.

Sipas mediave spanjolle, francezi e ka goditur uruguaianin deri në atë pikë sa ai do të humbasë El Clasicon e nesërme në Barcelonë për shkak të lëndimeve në fytyrë.

Incidenti është kulmi i një atmosfere toksike që ka mbizotëruar te Real Madridi prej javësh dhe mund të çojë në një krizë në dhomën e zhveshjes.

“Tradhti dhe pabesi ndaj Real Madridit”, Arbeloa pas rrjedhjes së informacioneve nga zhveshtorja

Detaje tronditëse nga e kaluara

Siç ndodh zakonisht në situata të tilla, problemet e vjetra dalin në dritë dhe Inaki Angulo, YouTuber-i më i ndjekur (mbi 600 mijë ndjekës) që ndjek Real Madridin, zbuloi detaje të reja tronditëse.

"Problemet e Valverdes datojnë shumë kohë më parë. Vitin e kaluar ai e goditi Luka Modricin në stërvitje. Po flasim për një djalë të rrezikshëm, të paaftë për të jetuar në shoqëri", tha Angulo, akuzat e të cilit u raportuan edhe nga Defensa Central, një portal i njohur që merret me Real Madridin.


Më herët sot (e shtunë), trajneri i Real Madridit, Alvaro Arbeloa, foli për përleshjen Valverde-Tchouameni, por a më shumë kishte mbetur i hatëruar me faktin se dikush po i nxjerr informacionet nga zhveshtorja. /Telegrafi/

