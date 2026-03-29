Ditë me diell dhe temperatura deri në 16 gradë Celsius
Kjo e dielë do të sjellë në vendin tonë mot të kthjellët, ku dielli pritet të mbizotërojë gjatë gjithë ditës.
Nuk do të mungojnë as vranësirat dhe reshjet e pakëta të shiut, por kryesisht në zonat malore.
Temperaturat këtë mëngjes u regjistruan mesatarisht 5 gradë Celsisus, ndërsa gjatë ditës pritet të arrijnë maksimumi 16 gradë
.Era do të fryjë me shpejtësi mesatare 16 m/s, duke krijuar në brigjet detare dallgëzim 3 ballë./tch/
