Dita e 19-të e protestave në Shqipëri, tensione mes protestuesve dhe deputetit të PS
Për të 19-ën ditë me radhë, qytetarë të shumtë janë mbledhur këtë të enjte në qendër të Tiranës në kuadër të protestës jopartiake që po zhvillohet prej javësh në kryeqytet.
Tubimi ka nisur në sheshin “Skënderbej”, ndërsa më pas protestuesit pritet të marshojnë përgjatë bulevardit “Dëshmorët e Kombit” drejt godinës së Kryeministrisë.
Në përfundim të marshimit, organizatorët kanë parashikuar mbajtjen e fjalimeve para institucionit qeveritar.
Ndryshe nga ditët e mëparshme, grumbullimi i sotëm ka nisur në orën 19:00, një orë më vonë se zakonisht, sipas njoftimit të bërë paraprakisht nga organizatorët e protestës.
Ndryshe nga ditët e tjera në ditën e 19 protestuesit shkuan dhe në Kuvend ku po zhvillohej seanca në prezencë të Kryeministrit Rama.
Një përplasje verbale ndodhi mes protestuesve dhe deputetit të PS-së Ardit Bido.