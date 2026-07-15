Distrikti shkollor në Florida ndryshon politikën pasi një nxënës diplomohet me një mesatare notash prej 11.99
Një distrikt shkollor në Florida po ndryshon mënyrën se si llogarit mesataren e notave, pasi një nxënës diplomohet me një mesatare rekord prej 11.99.
Vaibhav Bhaskar, i cili u diplomua si fitues i shkollës së mesme Steinbrenner në Lutz, e përfundoi shkollën me një mesatare notash të prej 11.99, duke thyer rekordin shtetëror prej 11.84 të vendosur nga i diplomuari i shkollës së mesme Gaither, Dylan Mazard, në vitin 2022.
Bhaskar arriti një mesatare kaq të lartë notash për shkak të politikës së Qarkut Hillsborough për dhënien e bonuseve përtej rezultatit standard prej 4.0 të drejtpërdrejtë A për kurset e Avancuara dhe Regjistrimi Duel, transmeton Telegrafi.
Nxënësi ndoqi 20 kurse AP gjatë kohës së tij në shkollën e mesme dhe përfundoi 24 kurse kolegji me Regjistrim Dual nëpërmjet programit online të Universitetit të Floridës -- të mjaftueshme për t'i fituar një diplomë të asociuar.
"Sapo krijova atë mendësi se, 'në rregull, do të jem në krye', thjesht shfrytëzova çdo mundësi që munda", tha Bhaskar, i cili do të ndjekë Universitetin Duke në vjeshtë.
"Ndoqa të gjitha lëndët më të vështira. Në një farë mënyre e shterova të gjithë kurrikulën e shkollës sime dhe pashë se çfarë mund të bëja përtej kësaj", shtoi ai.
Bordi shkollor i Qarkut Hillsborough votoi së fundmi për të ndryshuar politikën e tij dhe për të vendosur një kufi në GPA që do të hyjë në fuqi që nga viti i ardhshëm i diplomimit, duke siguruar që rekordi i Bhaskar nuk do të përsëritet ose tejkalohet kurrë në distrikt. /Telegrafi/
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