Distria Krasniqi kalon në gjysmëfinale të Grand Slamit të Parisit
Xhudistja jonë, Distria Krasniqi është kualifikuar në gjysmëfinale të Grand Slamit të Parisit në kategorinë deri në 52 kilogramë.
Distria i ka nisur mirë garat në Paris, duke fituar fillimisht përballjen e parë në xhiron e dytë ndaj francezes Alicia Marques.
Kjo fitore e dërgoi pejanen në çerekfinale, ku edhe atu fitoi, edhe pse me vështirësi ndaj brazilianes Larissa Pimenta për të siguruar kualifikimin në gjysmëfinale.
Në anën tjetër, Fationa Kasapi u ndal pas dy fitoreve, duke u mposhtur në çerekfinale nga gjermania Mascha Ballhaus.
Kasapi në xhiron e parë e mposhti francezen Blandine Pont, në xhiron e dytë hungarezen Roza Gyertyas, ndërsa medaljen e bronztë do ta kërkoj me anë të repasazhit ndaj Seyun Yang nga Korea Jugore.
Edhe Erza Muminoviq u ndal në xhiron e dytë duke u mposhtur nga spanjollia Eva Perez Soler. /Telegrafi/