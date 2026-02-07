Distria fantastike, kalon në finalen e Grand Slamit të Parisit
Xhudistja nga Kosova, Distria Krasniqi është kualifikuar në finalen e madhe të Grand Slamit që po mbahet në Paris të Francës.
Kosova ka siguruar tashmë medaljen e parë në Grand Slamin e Parisit, por do të luftojë për të artën.
Bëhet fjalë për xhudisten tonë, Distria Krasniqi, e cila tashmë e ka të fituar të argjendtën, pasi ka siguruar finalen.
Distria Krasniqi ka fituar përballjen gjysmëfinale të kategorisë deri në 52 kilogramë.
Xhudistja pejane ka arritur të fitojë kësaj radhe ndaj kundërshtares franceze, Amandine Buchard për t’u kualifikuar në finalen e madhe.
Në finale, Distria do të ndeshet ndaj spanjolles Ariane Toro Soler. /Telegrafi/
