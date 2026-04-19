Disa të plagosur pas të një përleshje ku kishte edhe të shtëna armësh pranë kampusit të Universitetit të Iowas
Një përleshje në të cilën ka pasur edhe të shtëna me armë zjarri në një lagje të jetës së natës pranë kampusit të Universitetit të Iowas plagosi pesë persona herët të dielën, përfshirë tre studentë, thanë policia dhe zyrtarët e universitetit.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, disa të plagosur u transportuan në spitale për plagë me armë zjarri, sipas policisë së Qytetit të Ajovës.
Një person ishte në gjendje kritike, ndërsa katër të tjerë ishin në gjendje të qëndrueshme, tha policia.
Nuk ishin bërë arrestime deri të dielën në mëngjes, sipas një alarmi të kampusit. Policia publikoi foto të grupeve të njerëzve që u identifikuan si persona me interes.
🚨#BREAKING: Multiple injuries have been reported as sh0ts and fights broke out at the University of Iowa in Iowa City
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 19, 2026
Oficerët po i përgjigjeshin raporteve për një përleshje të madhe në qendër të Qytetit të Iowas, pranë një qendre tregtare për këmbësorë të mbushur me bare dhe restorante, kur dëgjuan të shtëna, tha policia.
Presidentja e Universitetit Barbara Wilson tha se tre studentë u plagosën dhe se mbështetja ishte në dispozicion për komunitetin e kampusit.
“Ndërsa presim informacione shtesë, po mendoj për këta studentë dhe familjet e tyre, miqtë dhe të gjithë njerëzit që kujdesen për ta...”, tha Wilson në një deklaratë. /Telegrafi/