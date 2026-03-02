Disa metoda për të parandaluar ftohjen
Secili prej nesh mund të ndihemi të shqetësuar se jemi pranë një ftohje, ose kemi frikë se mos ftohemi pavarësisht se sinjalet nuk na çojnë domosdo aty.
Mund të ndihmoni në ndalimin e një ftohjeje duke rritur hidratimin dhe duke fjetur më shumë. Metoda të tjera përfshijnë forcimin e sistemit imunitar me vitaminë C dhe zink.
Ja këshillat që duhet t’i zbatoni në jetën tuaj për të parandaluar ftohjen:
Qëndroni të hidratuar
Edhe pse ka pak prova shkencore që lëngjet ndihmojnë drejtpërdrejt në luftimin e infeksioneve, sistemi imunitar — si çdo sistem tjetër i trupit — ka nevojë për ujë për të funksionuar.
Qëndrimi i hidratuar:
Ndihmon në zëvendësimin e lëngjeve të humbura gjatë temperaturës;
Hollon sekrecionet e mukusit, duke e bërë më të lehtë pastrimin e bllokimeve;
Mban të lagësht mukozën e hundës dhe fytit, duke i ndihmuar ato të bllokojnë më mirë mikrobet.
Flini mjaftueshëm
Luftimi i sëmundjes nuk mund të ndodhë pa pushim shtesë. Numri minimal i rekomanduar i orëve të gjumit është të paktën shtatë.
Sistemi imunitar dhe ciklet e gjumit janë të lidhura ngushtë. Gjatë gjumit, trupi prodhon hormone dhe substanca të rëndësishme anti-inflamatore që ndihmojnë në luftimin e infeksionit.
Konsumoni më shumë fruta dhe perime
Lëndët ushqyese në ushqimet e plota mbështesin funksionin e shëndetshëm të qelizave imunitare dhe ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet.
Disa ushqime, si frutat, perimet dhe yndyrnat e shëndetshme, janë veçanërisht të dobishme për sistemin imunitar. Ato përmbajnë sasi të larta mikronutrientësh (vitamina dhe minerale) që forcojnë imunitetin dhe ulin inflamacionin.
Agrumet, manaferrat, spinaqi, karotat, patatet e ëmbla dhe brokoli përmbajnë beta-karoten, vitaminë C, antioksidantë, zink, selen dhe magnez — të gjitha të dobishme për imunitetin.
Menaxhoni stresin
Stresi afatgjatë mund të dëmtojë sistemin imunitar, duke e çrregulluar dhe duke shkaktuar inflamacion kronik.
Edhe pse nuk mund të eliminoni gjithmonë burimet e stresit, mund të ndryshoni mënyrën si reagoni ndaj tij dhe të mësoni ta menaxhoni përmes praktikave si joga dhe meditimi.
Merrni më shumë vitaminë D
Vitamina D luan një rol thelbësor në një sistem imunitar të shëndetshëm, por ende ka debat nëse suplementet me vitaminë D mund të parandalojnë ose zvogëlojnë sëmundjet virale.
Personat me mungesë të vitaminës D kanë më shumë gjasa të preken nga infeksionet respiratore, megjithatë ka pak prova që suplementimi ul rrezikun e sëmundjes.
Përdorni një lagështues ajri
Përdorimi i një lagështuesi ajri mund të lehtësojë simptomat e ftohjes, ashtu si edhe pirja e shumë lëngjeve.
Lagështuesit nuk e përmirësojnë drejtpërdrejt funksionin imunitar apo rrjedhën e ftohjes, por parandalojnë tharjen e ajrit, duke ndihmuar që mukoza e hundës dhe fytit të mos thahet.
Ata gjithashtu qetësojnë hundën e bllokuar dhe fytin e irrituar, duke ndihmuar në lehtësimin e kongjestionit dhe në rikuperim më të shpejtë me më pak simptoma të zgjatura.
Shtoni bimë mjekësore në çaj
Ekziston një bazë e vërtetë në mjetet tradicionale si mjalti, xhenxhefili dhe hudhra. Të tre kanë veti anti-inflamatore, antimikrobike dhe antivirale që ndihmojnë në luftimin e infeksionit.
Shtimi i tyre në një filxhan çaj jeshil ose të zi — të cilët përmbajnë përbërës bimorë me veti antivirale — mund të ofrojë mbështetje të fuqishme për imunitetin.
Edhe pse nuk ka prova përfundimtare për efektin e tyre kundër ftohjes së zakonshme, shtimi i xhenxhefilit, mjaltit ose hudhrës në çaj zakonisht nuk shkakton dëm.
Filloni të merrni zink
Ndërsa vitamina C dhe probiotikët funksionojnë më mirë kur merren rregullisht (edhe kur jeni të shëndetshëm), marrja e zinkut në fillim të ftohjes ose brenda 24 orëve të para mund të zvogëlojë kohëzgjatjen dhe ashpërsinë e simptomave.
Studime të tjera mbështesin përdorimin e zinkut për të ulur numrin e ftohjeve gjatë vitit ose për të përshpejtuar rikuperimin.
Merrni vitaminë C çdo ditë
Sistemi imunitar ka nevojë për vitaminë C për të funksionuar në mënyrë efektive, kështu që rritja e marrjes mund të ndihmojë në trajtimin e ftohjes së zakonshme.
Shumica e provave tregojnë se marrja e dozave të larta pasi fillojnë simptomat nuk ndryshon rrjedhën e sëmundjes. Megjithatë, përdorimi i rregullt i vitaminës C mund të shkurtojë kohëzgjatjen e ftohjes dhe ta bëjë atë më të lehtë.
Këshilla për trajtim
Pavarësisht përpjekjeve tuaja, mund të ftoheni gjithsesi. Shumë strategji trajtimi janë të njëjta me ato parandaluese:
Qëndroni në shtëpi dhe pushoni.
Pini shumë lëngje.
Lehtësoni simptomat me lagështues ajri.
Bëni një banjë ose dush të ngrohtë për të reduktuar bllokimin dhe kollën.
Përdorni sprej ose pika me solucion fiziologjik për të liruar mukusin.
Kur duhet të kontaktoni mjekun
Shumica e ftohjeve kalojnë pa trajtim mjekësor, por ato mund të zhvillohen në infeksione bakteriale ose sëmundje dytësore. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse keni sëmundje kronike si astma ose sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD).
Kontaktoni mjekun ose paraqituni në urgjencë nëse keni:
Shenja dehidratimi (lodhje, lëkurë e thatë, dhimbje koke, ngërçe muskulore);
Vështirësi në frymëmarrje ose fishkëllimë në gjoks;
Temperaturë për më shumë se katër ditë;
Simptoma që zgjasin më shumë se 10 ditë pa përmirësim;
Përmirësim të përkohshëm të simptomave, i ndjekur nga përkeqësim i menjëhershëm;
Vështirësi në menaxhimin e sëmundjeve tuaja kronike.